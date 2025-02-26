У Межигір’ї можуть закрити єдиний в Україні притулок для лебедів

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Ірина Маймур
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У Національному парку “Межигір’я” припиняють прийом поранених і травмованих лебедів, що ставить під загрозу роботу єдиного в Україні притулку для цих птахів.

Про це повідомили у громадській організації Kyiv Animal Rescue Group (KARG).

Причина — раптова відмова адміністрації Національного парку “Межигір’я” співпрацювати з притулком.

Притулок у Межигір’ї був заснований у 2016 році для допомоги лебедям, які через травми чи хвороби не могли вижити в дикій природі. Його ключова особливість – водойми, що не замерзають узимку, а також велика територія, необхідна для польотів і реабілітації птахів.

Щороку притулок приймав понад 50 лебедів з усієї країни, надаючи їм догляд, лікування та реабілітацію.

Раптове рішення керівництва національного парку припинити прийом нових птахів ставить під питання подальше існування притулку. В KARG наголошують, що в Україні немає іншої установи, яка могла б приймати таку кількість лебедів. У разі остаточного закриття, постраждалі птахи можуть опинитися без допомоги, а багато з них будуть приречені на загибель.

Активісти закликають владу переглянути це рішення, щоб зберегти єдиний в країні притулок для лебедів і продовжити їхній порятунок.

Фото: KARG

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Опубліковано: 26 лютого 2025
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