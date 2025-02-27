У Яремчі відкрили простір Mysternya з майстеркласами, артподіями і ярмарками майстрів: фото

У Яремчі відкрився артпростір Mysternya з майстеркласами, освітніми подіями і ярмарками місцевих майстрів.

Про це пише Home Ideas Supply.

Дизайнерка інтер’єрів Ірина Чолій (CholiyIraDesign) та співзасновниця Zagoriy Foundation Катерина Загорій перетворили стару будівлю на унікальну галерею, яка стала платформою для художніх виставок, артподій і культурних ініціатив.

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Реконструкція почалася з масштабного демонтажу: команда очистила приміщення від перегородок, зняла штучні стелі, прибрала плитку та гіпсокартон. У результаті відкрилися автентичні цегляні стіни та бетонна стеля, що стало основою концепції.

Дизайн галереї розробили так, щоб він не відволікав від експозицій, а лише підкреслював їхню унікальність. Простір поділили на дві умовні зони завдяки колірній палітрі. Округлі колони гармонійно інтегрували у виставковий простір, а частину з них перетворили на подіуми для експонатів.

Особливу увагу приділили освітленню: окрім стандартних джерел, використали лінійні світлові акценти, які додають експозиціям об’ємності та змінюють атмосферу в залежності від події.

Концепція галереї базується на екологічності – у просторі використані натуральні матеріали, такі як цегла, бетон і камінь, що додають автентичності та гармонійно поєднуються з природним ландшафтом Карпат.

“Ми створили простір, де мистецтво відчувається у кожній деталі. Тут можна насолоджуватися експозиціями, не відволікаючись на зайві елементи”, – зазначає дизайнерка Ірина Чолій.