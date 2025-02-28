Дивіться, як у Львові відреставрували історичні двері модерністичного будинку

У Львові на вулиці Кубійовича, 25 відреставрували двері модерністичного будинку.

Про це повідомили у "Бюро спадщини".

Попередній стан дверей залишав бажати кращого – вони зазнали значних ушкоджень через затікання води та численні втручання. Крім того, було втрачено оригінальне засклення, декоративні ґратки та дверні ручки.

Окрім столярних відновлювальних робіт, фахівці встановили відбійники та повернули засклення, яке довгий час було замінене фанерою. Це не лише покращило естетику, а й відновило природне освітлення у під’їзді. Ще були виготовлені нові ковані ґратки та ручки, що відповідають стилю тієї епохи.

Загальна вартість реставрації склала приблизно 88 000 грн, із яких 70% профінансував німецький фонд, а решту коштів внесли мешканці.