balbek bureau спроєктувало інтер'єр магазину військового спорядження Ukrarmor: фото

Архітектурне бюро balbek bureau створило дизайн інтер’єру для магазину військового спорядження Ukrarmor, що спеціалізується на виробництві броні.

Дизайн поєднує функціональність, естетику та військову символіку.

Концепція інтер’єру базується на використанні природних масивних форм і простих, зрозумілих матеріалів – металу, бетону, фанери. Таке поєднання створює атмосферу надійності та захисту.

Головний акцент – напівкругла зона з панорамними вікнами, оформлена бетонними блоками, що додає індустріальної естетики.

Уздовж периметра розміщені підвісні рейли з одягом, закріплені стяжними ременями, що підсилює військову тематику.

Окрема зона для тестування взуття містить фрагмент підлоги, викладений натуральним камінням – команда бюро переглянула 18 варіантів гальки, перш ніж знайти ідеальний.

У глибині зали розташовані габіони, наповнені камінням та вкриті стабілізованою травою, які слугують платформами для манекенів і експозиції взуття. Полички для додаткового спорядження оснащені металевими рейлами та підвішені на ременях, що посилює зв’язок з військовою сферою.

Магазин Ukrarmor – це не просто місце для придбання спорядження, а й своєрідний центр комунікації, зазначають у balbek bureau. Тут можна ознайомитися з новинками, обговорити досвід та відчути підтримку спільноти.

Простір розрахований на поступове наповнення: на стінах з’являтимуться постери для донатів, на колонах і полицях – наліпки та плакати від відвідувачів.

Фото: balbek bureau