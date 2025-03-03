Швейцарські трамваї почали курсувати Львовом у тестовому режимі: коли вони запрацюють повноцінно

У Львові в тестовому режимі запустили 36-річні червоні трамваї зі швейцарського Берна, які привезли як гуманітарну допомогу наприкінці минулого року. Зараз вживаний електротранспорт проходить обкатку, аби визначити, чи по маршруту все гаразд: підходять усі платформи, зупинки.

Про це повідомив директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради Олег Забарило, пише "Високий замок".

Відомо, що середи, 5 березня, два трамваї повноцінно курсуватимуть на маршруті № 2, хоча раніше планували пустити на маршрути № 1 та 7. Львів наразі отримав перших два трамваї з одинадцяти. Це низькопідлогові трамваї виготовлені у Берні у 1989−1990 роках. Вагони моделі Vevey Be 4/8 курсували по Берну понад тридцять років. Тепер Берн замінить їх на Stadler. Довжина кузова — 31 метр, ширина 2,2 метра. Трамвай має 62 місця для сидіння, а загалом вміщає 242 пасажири. Транспорт може розганятися до швидкості 60 кілометрів за годину.

Ремонтувати вагони не потрібно було, плюс трамвайні інфраструктури Львова та Берна сумісні: ширина колій однакова. Але перед виходом на маршрути електротранспорт проходить випробування та отримає українську сертифікацію.

Фото: Владислав Муравський