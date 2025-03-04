Безкоштовний курс про роботу з ChatGPT з'явився на платформі "Дія. Освіта"

На платформі "Дія. Освіта" з'явився новий безкоштовний курс "ChatGPT: ваш особистий асистент у роботі, навчанні та житті", який допоможе опанувати можливості штучного інтелекту, інтегрувати його в роботу та повсякденне життя.

Головним експертом курсу є консультант з упровадження та використання генеративного ШІ Олексій Мінаков.

Програма курсу: