Безкоштовний курс про роботу з ChatGPT з'явився на платформі "Дія. Освіта"

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Валерія Гуржий
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На платформі "Дія. Освіта" з'явився новий безкоштовний курс "ChatGPT: ваш особистий асистент у роботі, навчанні та житті", який допоможе опанувати можливості штучного інтелекту, інтегрувати його в роботу та повсякденне життя.

Головним експертом курсу є консультант з упровадження та використання генеративного ШІ Олексій Мінаков.

Програма курсу:

  • практичні кейси використання ChatGPT у світі та Україні
  • принципи та підходи до формулювання запитів у ChatGPT для отримання найкращих результатів
  • особливості використання ChatGPT як творчого партнера для пошуку ідей, редагування текстів і роботи з візуальним контентом
  • ChatGPT як асистента для аналізу даних
  • ChatGPT як помічника для учнів і викладачів у контексті освіти
  • ChatGPT в побуті та для особистих справ
  • розуміння безпечного використання ChatGPT: які дані не можна вводити в ШІ-сервіс, можливі упередження, важливість критичного мислення, здорового глузду та перевірки згенерованих порад.
А ви користуєтеся ChatGPT?
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Опубліковано: 04 березня 2025
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