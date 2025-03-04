Безкоштовний курс про роботу з ChatGPT з'явився на платформі "Дія. Освіта"
На платформі "Дія. Освіта" з'явився новий безкоштовний курс "ChatGPT: ваш особистий асистент у роботі, навчанні та житті", який допоможе опанувати можливості штучного інтелекту, інтегрувати його в роботу та повсякденне життя.
Головним експертом курсу є консультант з упровадження та використання генеративного ШІ Олексій Мінаков.
Програма курсу:
- практичні кейси використання ChatGPT у світі та Україні
- принципи та підходи до формулювання запитів у ChatGPT для отримання найкращих результатів
- особливості використання ChatGPT як творчого партнера для пошуку ідей, редагування текстів і роботи з візуальним контентом
- ChatGPT як асистента для аналізу даних
- ChatGPT як помічника для учнів і викладачів у контексті освіти
- ChatGPT в побуті та для особистих справ
- розуміння безпечного використання ChatGPT: які дані не можна вводити в ШІ-сервіс, можливі упередження, важливість критичного мислення, здорового глузду та перевірки згенерованих порад.
Опубліковано: 04 березня 2025