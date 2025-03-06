Частину колишнього палацу Браницьких на Київщині продають за 20 тисяч доларів

На Білоцерківщині продають частину колишнього палацу Браницьких за 20 тисяч доларів.

Про це пише місцеве видання "Крокус".

Будівля зведенна на початку 20 століття, має башточку, виконану частково з цегли, частково з дерева, дахи вкрито шифером. А сама будівля розташована на березі ставу.

Як пише "Україна Інкогніта" будівлю є колишім будинком керуючого маєтком Браницьких. У радянські часи тут був інкубатор, тому на палац будівля нині не дуже схожа, адже і у приватній власності він опинився, як інкубатор.

Фото: Олександр Мальон, архівні фото