Частину колишнього палацу Браницьких на Київщині продають за 20 тисяч доларів

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Валерія Гуржий
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На Білоцерківщині продають частину колишнього палацу Браницьких за 20 тисяч доларів.

Про це пише місцеве видання "Крокус".

Будівля зведенна на початку 20 століття, має башточку, виконану частково з цегли, частково з дерева, дахи вкрито шифером. А сама будівля розташована на березі ставу.

Як пише "Україна Інкогніта" будівлю є колишім будинком керуючого маєтком Браницьких. У радянські часи тут був інкубатор, тому на палац будівля нині не дуже схожа, адже і у приватній власності він опинився, як інкубатор.

Фото: Олександр Мальон, архівні фото

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Опубліковано: 06 березня 2025
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