UNITED24 створила дроп футболок із фразою Зеленського – їх розіграють серед тих, хто задонатить гроші

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Валерія Гуржий
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Фандрейзингова платформа UNITED24 презентувала новий благодійний дроп футболок із фразою президента України Володимира Зеленського: "Я вдягну костюм, коли закінчиться війна", яку він сказав під час візиту до Білого дому.

Окрім цієї фрази на футболці розміщенний логотип UNITED24, а сама колекція чорних футболок є лімітованою – всього 100 екземплярів. Їх розіграють між тими, хто задонатить 24 долари. Зібрані кошти спрямують на закупівлю броньованих медичних евакуаційних автомобілів для порятунку поранених захисників на передовій.

У команді додали, що ці футболки служать нагадуванням, що всьому є час і місце, і прийде час, коли всі одягнуть костюми. А поки замість костюму можна носити ці футболки.

Фото: UNITED24

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Опубліковано: 06 березня 2025
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