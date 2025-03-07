Японське подружжя відкриває у Львові перший в Україні онігірі-ресторан

У Львові знову відкриється ресторан японської кухні від подружньої пари з Японії.

Це буде перший заклад в Україні, спеціалізований на онігірі – традиційних рисових кульках з водоростями та різними начинками. Він матиме назву TOMOSHIBI.

Японці вже мали власний ресторан у Львові – T okyo Sushi Ball на вулиці Городоцькій, проте змушені були його закрити через проблеми з візою. Після тривалого процесу оформлення документів вони отримали дозвіл на перебування в Україні та тепер готуються до відкриття нового закладу.

Пара приїхала до України під час повномасштабного вторгнення в 2022 році та працювала з дітьми. Вони помітили, що багато малечі має труднощі з харчуванням, і почали доставляти японські страви з власного ресторану. Цей досвід надихнув їх відкрити місце, де можна буде скуштувати традиційні японські страви в доступному форматі.

Наразі подружжя набирає персонал і планує відкрити ресторан у квітні. Це буде перший в Україні заклад, присвячений онігірі – популярній страві японської кухні. Деталі щодо розташування та меню обіцяють повідомити найближчим часом.

Фото: Tokyo Sushi Ball