Близько 4 млрд людей можуть бути нащадками общини, яка жила на території України 5 тисяч років тому – дослідження

Народи Європи, Західної Азії, а також всі їхні нащадки можуть походити від ямної культури скотарів, що жила на території сучасної України пʼять тисяч років тому. Це близько чотирьох мільярдів людей, які живуть сьогодні.

Про це пише The Wall Street Journal, посилаючись на нові дослідження ДНК, передає "Вілледж".

Назва ямної культури походить від слова "яма", оскільки вони ховали людей у ямах під курганами. Представники цієї культури могли бути першими людьми, які їздили верхи на конях і використовували колісні вози.

Вчені проаналізували зразки ДНК близько 450 доісторичних людей зі ста місць в Європі, а також дані з тисячі стародавніх зразків, які були відомі раніше. Науковці поєднують генетичні дані з археологією та лінгвістикою, аби довести, що приблизно до 3000 року до нашої ери спільнота мігрувала з басейну Волги в українські степи. Там вони змішались з місцевим населенням, утворивши общину Ямна.

Їхньою генетичною "колискою" вважають українське село Михайлівка, що наразі перебуває під російською окупацією. Звідти вона розійшлася по всій Євразії, "поширюючи свої гени і спосіб життя від Португалії до Монголії". Ця експансія визначає більшість світової генетичної та культурної спадщини донині за словами археологів і генетиків.

Від їхньої мови може походити 400 інших, серед яких – латинська, грецька, англійська, російська, німецька та інші. Вона не була записана, але її можуть частково реконструювати лінгвісти. Крім того, генетичну і культурну спадщину цієї спільноти могли поділяти римляни, кельти, перси і македонці згідно з даними нового дослідження.

Ідею про те, що мови Європи, Ірану та Індії походять від однієї давньої мови, вперше запропонував Вільям Джонс у 18-му столітті. Водночас лише генетичних доказів не достатньо, щоби довести походження мови, каже Лехті Сааг, дослідник стародавньої ДНК з Тартуського університету в Естонії.

За словами Девіда Райха, для народів, що жили в Євразії прихід ямної культури можна вважати рівноцінним "культурному стиранню". Але "стирання" було і фізичним. У багатьох місцях чоловіча ДНК корінних жителів зникає з приходом ямної культури, тоді як жіноча ДНК простежується в наступних поколіннях.

Фото: The Wall Street Journal