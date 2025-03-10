Схему будівництва багатоквартирних будинків замість індивідуальних виявили на Львівщині

У селищі Рудно на Львівщині виявили будівлену схему, в рамках якої починають будівництво індивідуального житла, а в результаті будують будинки на три або чотири поверхи на кількадесят квартир.

Про це повідомив заступник львівського міського голови з містобудування Любомир Зубач.

Наразі вже зафіксувано низку таких випадків, а роблять це одні й ті самі люди. За його словами, інспекція ДАБК вже готує звернення, щоб архітекторів, які провертають такі схеми, позбавити ліцензій. Тим часом департамент архітектури, щоб виявити всі такі кейси, розпочав інвентаризацію всіх доєднаних громад.

Він також пояснив, що архітектор не може не знати, що він проєктує. У цих будинках планування квартир, коридорів, як у багатоквартирному житлі. Проєкт індивідуального житла сильно відрізняється від багатоквартирного. У таких будинках немає ні нормальної каналізації, ні достатньої кількості паркомісць. І, звісно, ніхто не враховував при такому будівництві навантаження на інфраструктуру селища, яке ляже плечі громади та міської ради.

Зубач наголосив, що причиною такого будівництва є не просто лояльне, а відверто прихильне до забудовників законодавство. А саме безкінечне спрощення процесів отримання необхідної документації на будівництво, купа лазівок для різноманітних схематозів. І це все при тому, що міська інспекція ДАБК вже 5 рік поспіль не може отримати повноважень контролювати будівельні процеси в приєднаних громадах.

Заступник львівського міського голови з містобудування розповів, як це відбувається. Архітектор проєктує "індивідуальний" будинок і завантажує документацію в електронну систему – так автоматично повідомляє про початок будівельних робіт. Коли житло зведено, його приймають в експлуатацію в Києві. Після цього нотаріус реєструє сумісну власність із частками 10-12 людей. Відтак вони звертаються в БТІ чи до іншого приватника – той ділить будинок на 10-12 квартир. Реєстратор реєструє право власності.

При цьому участі міста в цьому немає. Раніше, щоб розпочати будівництво індивідуального будинку, потрібно було отримати будівельний паспорт від органів місцевої влади. Тепер же це необов’язково. Держава передбачила альтернативу. Достатньо знайти проєктанта з ліцензією.

Департамент архітектури видав за 2022-2025 роки в Рудно 49 будівельних паспортів, натомість приватні архітектори зареєстрували в електронній системі за цей же період 184 будівельні паспорти. За словами Любомира Зубача, у будівельних оборудках у Рудно брали участь орієнтовно 5 архітекторів. Наразі готується звернення у профільне міністерство та у правоохоронні органи.

Фото: Любомир Зубач