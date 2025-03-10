Дозвіл на зброю відтепер буде доступний у "Дії": як його згенерувати

До "Дії" додали новий сервіс — дозвіл на зброю, який раніше потрібно було носити із собою у паперовому вигляді або мати електронний витяг у смартфоні.

Окрім цього, у "Дії" можна замовити витяг з Єдиного реєстру зброї без використання інших сервісів чи походів до установ. Також власникам зброї надходитиме сповіщення про завершення терміну дії документа, щоб була змога продовжити його вчасно.

Як це працює:

оновіть застосунок відкрийте вкладку з документами та прогорніть їх до кінця натисніть "Додати документ" та виберіть "Дозволи на зброю"

Сервіс доступний, якщо вам є 18+ років, зброя зареєстрована в Єдиному реєстрі зброї, а податковий номер РНОКПП підтверджено.

Зазначається, що три роки тому 1,7+ млн українців висловили свою думку щодо володіння зброєю в опитуванні в "Дії". Після цього МВС запустило електронний реєстр зброї, а тепер на його основі додали дозвіл на зброю в "Дію".

Фото: Дія