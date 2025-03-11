Дивіться, який вигляд мають весняні вітрини "Всі.Свої", присвячені українським мисткиням

Магазини "Всі. Свої" оновили свої вітрини та представили артпроєкт "Жінки в мистецтві", який присвятили українським мисткиням, серед яких Алла Горська, Олександра Екстер і Любов Панченко.

Про це пише Bazilik media.

Проєкт об’єднує мистецтво, моду та апсайклінг, акцентуючи на жінках, які зробили значний внесок у культурну спадщину України. Головними героїнями стали п’ять художниць – Олександра Екстер, Алла Горська, Любов Панченко, Соня Делоне та Олена Кульчицька, чиї роботи тісно пов’язані з текстилем, орнаментами та сценографією.

Сучасна мисткиня Катерина Беслік у співпраці з командою "Всі. Свої" створила серію колажів-оммажів, використовуючи залишки тканин від українських брендів. Її роботи не лише віддають шану мисткиням минулого, а й демонструють важливість усвідомленого споживання та переробки матеріалів.

У цьому проєкті Катерина переосмислила творчу спадщину п’яти українських художниць, проводячи паралелі між їхньою творчістю та сучасними мистецькими підходами. Так, Любов Панченко використовувала обрізки пальтових тканин для створення колажів, Соня Делоне створила для сина ковдрочку з клаптиків, що перегукується з естетикою кубізму, а Олександра Екстер працювала в стилі кубофутуризму, де форми трансформуються у геометричні площини.

Процес створення вітрин складався з кількох етапів: відбору знакових робіт мисткинь, розробки концепції колажів та їх виконання в текстильній техніці. Для проєкту було зібрано понад 100 метрів тканини, що підкреслює важливість екологічного підходу до моди.

Побачити оновлені вітрини можна у магазинах мережі "Всі. Свої" у ТРЦ Respublika Park, на Хрещатику, 27 та в ТРЦ Lavina Mall. Також у межах проєкту будуть проведені відкриті зустрічі з експертами у сфері мистецтва та моди.

Фото: Bazilik media