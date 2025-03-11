У Києві встановили поштомат-гігант на 188 комірок

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Валерія Гуржий
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У житловому комплексі на вулиці Анни Ахматової, 14б біля станції метро "Осокорки" встановили мегапоштомат "Нової пошти". Його довжина складає 9 метрів.

Про це повідомили у компанії.

Він має номер 77777 та налічує він 188 комірок. У майбутнього "Нова пошта" планує встановлювати ще більші поштомати — до 360 комірок. Для цього наразі розглядаються локації у великих житлових комплексах Києва та інших міст.

Фото: "Нова пошта"

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Опубліковано: 11 березня 2025
Нова пошта
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