У Києві встановили поштомат-гігант на 188 комірок

У житловому комплексі на вулиці Анни Ахматової, 14б біля станції метро "Осокорки" встановили мегапоштомат "Нової пошти". Його довжина складає 9 метрів.

Про це повідомили у компанії.

Він має номер 77777 та налічує він 188 комірок. У майбутнього "Нова пошта" планує встановлювати ще більші поштомати — до 360 комірок. Для цього наразі розглядаються локації у великих житлових комплексах Києва та інших міст.

Фото: "Нова пошта"