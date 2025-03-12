Найпопулярніший електронний музичний інструмент: Що вибирають музиканти?

Сучасні електронні музичні інструменти відкривають величезні можливості для створення музики, обробки звуку та живих виступів. Під час гри вони звучать дуже яскраво та ефектно, тому багато любителів музики хочуть спробувати себе в творчості саме з цими видами інструментів. Які вони бувають та чим оснащені розповімо далі.

Синтезатор

Найпопулярнішим електронним інструментом вважається синтезатор. Він універсальний, підходить для навчання, створення музики та сценічних виступів. Сучасні моделі оснащені великими вибором звуків, ефектів та автоматичних акомпанементів. Отже, це електронний клавішний інструмент, що генерує звуки за допомогою осциляторів та цифрових технологій. Він має клавіші, екран, звукові процесори, динаміки та модулятори. Він якісно відтворює звуки різних інструментів, дозволяє записувати музику, використовувати автоакомпанемент, ефекти та секвенції. Серед популярних брендів виробу є Yamaha, Roland, Korg, Casio та інші. Ще однією причиною популярності синтезатора є його відносна легкість у користуванні - можна освоїти базові функції вже за кілька тижнів, однак для професійної гри потрібен час.

Цифрові піаніно

Електронний аналог акустичного піаніно із реалістичним звучанням. Має зважені клавіші, схожі по натиску до акустичного інструменту, цифровий процесор звуку, динаміки, педалі. Відтворює звук справжнього піаніно, можна грати у навушниках, підключатися до комп'ютера та змінювати тембри, записувати гру на карту пам’яті, а найцікавіше – мають вбудовану навчальну програму та підтримує підключення тренажерів з інших пристроїв. Найнадійніші бренди таких виробів це Yamaha, Roland, Kawai та Casio. Порівняно з синтезатором, піаніно більше підходить для академічної гри, особливо в жанрі класики.

Електрогітари

Складаються з деки, грифа, звукознімача, регуляторів гучності та тембру. Мають спеціальний вихід для підключення до підсилювача. Така гітара з магнітними звукознімачами перетворює коливання струн на електричний сигнал. Такий інструмент дозволяє використовувати ефекти, грати з різними типами навантаження, змінювати звучання за допомогою процесорів та підсилювачів. Користування інструментом може бути дещо складнішим ніж акустичною моделлю. Потрібен час не тільки на постановку рук, але й на вміння налаштувати її, підсилювач та оволодіти різними ефектами. Проте з іншого боку, дека, гриф і струни приємніші для пальців новачка у грі, ніж як у класичної гітари. Відомі бренди електрогітар: Fender, Gibson, Ibanez, ESP та PRS.

MIDI-контролер

Корисний пристрій для керування музичними програмами та звуковими модулями через MIDI-сигнали. Варто враховувати, що сам по собі інструмент ніяк не звучить, а тільки перетворює звук. Він складається з клавіш, педів, фейдерів, енкодерів та кнопок управління. Таким чином, пристрій посилає команди на комп'ютер або синтезатор для створення музики, може керувати ефектами та віртуальними інструментами. Любителям досить легко освоїти базові функції, але для повної роботи з софтом потрібна активна та довга практика. Найпопулярніші контролери в Akai, Novation, Arturia та Native Instruments.

Існують і ударні електронні інструменти: електронні барабани, драм-машини та терменвокси. Ці пристрої важкі для освоєння і використовуються рідше - лише для професійних цілей.