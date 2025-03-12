Третя штурмова бригада запустила магазин мерчу: прибуток спрямують на підтримку бійців

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Ірина Маймур
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Третя окрема штурмова бригада відкрила власний онлайн-магазин AB3 STORE, у якому можна придбати офіційний мерч бригади.

Про це повідомили у бригаді.

Весь прибуток від продажів буде спрямований бійцям 3-ї ОШБр.

“Це шоп офіційного мерчу Третьої штурмової та наших підрозділів. Для військових і цивільних, тих, хто двіжує в посадках, і тих, хто бійців підтримує”, — йдеться в повідомленні.

У магазині доступний брендований одяг та аксесуари, пов’язані з підрозділами 3-ї ОШБр, зокрема 1-м штурмовим батальйоном, STG, Dead Souls Group, “Десептиконами” та Silver Squad.

Серед товарів – худі, футболки, кепки, патчі, автомобільні аксесуари, прапори та інші речі.

Оформити замовлення вже можна на офіційному сайті AB3 STORE.

Фото: 3 окрема штурмова бригада

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Опубліковано: 12 березня 2025
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