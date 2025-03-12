Третя штурмова бригада запустила магазин мерчу: прибуток спрямують на підтримку бійців
Третя окрема штурмова бригада відкрила власний онлайн-магазин AB3 STORE, у якому можна придбати офіційний мерч бригади.
Про це повідомили у бригаді.
Весь прибуток від продажів буде спрямований бійцям 3-ї ОШБр.
“Це шоп офіційного мерчу Третьої штурмової та наших підрозділів. Для військових і цивільних, тих, хто двіжує в посадках, і тих, хто бійців підтримує”, — йдеться в повідомленні.
У магазині доступний брендований одяг та аксесуари, пов’язані з підрозділами 3-ї ОШБр, зокрема 1-м штурмовим батальйоном, STG, Dead Souls Group, “Десептиконами” та Silver Squad.
Серед товарів – худі, футболки, кепки, патчі, автомобільні аксесуари, прапори та інші речі.
Оформити замовлення вже можна на офіційному сайті AB3 STORE.
Фото: 3 окрема штурмова бригада
Опубліковано: 12 березня 2025