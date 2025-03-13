Власники бренду Kachorovska відкривають галерею на Подолі: що там буде

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Ірина Маймур
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14 березня на Подолі запрацює нова артгалерея MISTRIKA.

Це спільний проєкт засновників бренду Kachorovska Аліни та Руслана Очеретяних у партнерстві з режисером Максимом Бернадським, пише Forbes Ukraine.

Мета галереї — популяризація сучасного українського мистецтва та сприяння його інтеграції в інвестиційний і колекційний ринок.

Співзасновниця Kachorovska Аліна Очеретяна розповідає, що створення галереї було її давньою мрією, а поштовхом стало прагнення глибше дослідити культурну ідентичність. Разом із чоловіком Русланом вона вже понад десять років розвиває Kacho Group, до якої входить бренд взуття, сумок та одягу Kachorovska. У 2022 році компанія отримала виторг 75 млн грн, а у 2024-му зросла більш ніж на 50%.

Ідея створення MISTRIKA також перегукується з особистими творчими захопленнями засновників. Руслан Очеретяний займається живописом, а Аліна курувала фотовиставку.

Галерея MISTRIKA спеціалізуватиметься на продажу артоб'єктів, поєднуючи мистецтво з інвестиціями. У просторі відбуватимуться виставки сучасних художників, лекції, культурні заходи та публічні виступи. Першою експозицією стане виставка одного з найдорожчих українських митців Олега Тістола. Вартість його робіт стартує від $700 і може сягати $30 000.

Для запуску MISTRIKA партнери інвестували понад 1 млн грн. У майбутньому вони планують розширення онлайн-платформи та формування колекції робіт. Очеретяна прогнозує, що галерея вийде на окупність через 9–12 місяців.

Після відкриття MISTRIKA подружжя Очеретяних має намір запустити ще один проєкт — власне медіа.

Фото: Forbes Ukraine

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Опубліковано: 13 березня 2025
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