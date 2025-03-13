У Львові відновили чотири будинки, які минулого року постраждали від російського обстрілу

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Валерія Гуржий
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У Львові відновили чотири будинки на вулиці Братів Міхновських, 36, 42 та на вулиці Олени Степанівни, 20 і 35а, які постраждали внаслідок російського обстрілу 4 вересня 2024 року.

Про це повідомили у Львівській міськраді.

Першим здали багатоквартирний будинок на вулиці Братів Міхновських, 42, який зазнав найбільших руйнувань. Зараз вже завершено реновацію й трьох інших будинків на вулиці Братів Міхновських, 36 та вулиці Олени Степанівни, 20 і 35а.

У будинку на вулиці Братів Міхновських, 42 було знищено частину несучої стіни й одну з квартир на верхньому поверсі. У трьох інших будинках несучі конструкції вціліли, натомість значні пошкодження отримали дахи й фасади. Крім того, у будинку на вулиці Братів Міхновських, 36 вибуховою хвилею було зруйновано галерейний балкон, який оперізує споруду, внаслідок чого частина мешканців втратила доступ до своїх квартир. Тому, у першу чергу, потрібно було відновити його.

Крім того, в процесі відновлення будинків замінено пошкоджену покрівлю на об’єктах, частково замінено й укріплено опори на горищах, на яких тримається дах, зміцнено внутрішньобудинкові сходи, реставровано димовентиляційні канали, відремонтовано фасади після осколкових пошкоджень та виконано внутрішні оздоблювальні роботи тощо.

До того ж, на початку лютого завершили роботи з відновлення після обстрілу будинку на вулиці Братів Міхновських, 14. Натомість три будинки на вулиці Братів Міхновських, 37, 38, 40а, визнали непридатними для відновлення. Мешканці цих будинків отримують від міста компенсацію на придбання нового житла.

Нагадаємо, що унаслідок ворожої атаки 4 вересня у двох районах Львова – Франківському та Залізничному було пошкоджено 189 будинків. Серед них – памʼятки архітектури або історично цінні будинки. Тоді ж внаслідок російської атаки загинуло 8 львів'ян, були й поранені.

Фото: Львівська міськрада

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Опубліковано: 13 березня 2025
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