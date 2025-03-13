В Ірпені почали будувати найбільший відкритий аквапарк у Київській області – візуалізації

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Валерія Гуржий
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В Ірпені будується найбільший відкритий аквапарк у Київській області Riviera Club, відкриття якого заплановане на 2026 рік. Очікується, що він стане не просто водною локацією, а й сучасним динамічним майданчиком для проведення заходів.

Про це пише "Економічна правда".

Аквапарк розташовуватиметься на Ірпінській набережній на приватній земельній ділянці. У ньому буде дитячий та дорослий водні комплекси з гірками, дорослий басейн для відпочинку, а також літній майданчик для різноманітних заходів, ресторан, фудкорт, кафе та багато іншого. Очікується, що аквапарк за день зможе прийняти до 1000 людей.

До того ж будуть створені нові робочі місця — планують залучити 200 осіб на зміну. Це сприятиме поповненню місцевого бюджету, покращенню інфраструктури та залученню нових інвестицій для розвитку міста.

Зважаючи на те, що одночасно в аквапарку перебуватимуть сотні людей, передбачена наявність аварійного та евакуаційного освітлення, автоматичного оповіщення людей про пожежу, улаштування первинних засобів пожежогасіння відповідно до норм. Під час повітряної тривоги відвідувачі зможуть спуститися в укриття, яке передбачено проєктом.

Фото: Економічна правда

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Опубліковано: 13 березня 2025
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