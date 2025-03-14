Роботи Алли Горської та Любові Панченко тепер доступні на платформі Google Arts & Culture

Український інститут презентував проєкт "60-ті. Втрачені скарби" на міжнародній онлайн-платформі Google Arts & Culture.

Проєкт презентовано у межах колекції "Українські митці крізь віки". Його колекція присвячена українським мисткиням-шістдесятницям, творчість яких була частково або повністю втрачена через політичні репресії та цензуру радянської доби.

Колекція на Google Arts & Culture розкриває творчість і життєвий шлях представниць цього руху, зокрема Алли Горської, Галини Зубченко, Любові Панченко, Галини Севрук та Людмили Семикіної. Художниці не лише підтримували дисидентський рух в Україні, за що зазнали репресій з боку радянської влади, але також своїм прикладом відстоювали феміністичні ідеали та кожна у свій спосіб боролися за права жінок.

"Українські митці крізь віки" є частиною проєкту "Україна поруч" (Ukraine is Here) на платформі Google Arts & Culture. Проєкт створений у співпраці з Міністерством культури та інформаційної політики, спрямованої на збереження та популяризацію українського мистецтва та культури.