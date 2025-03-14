У лютому у 6 країнах відкрили 9 українських книжкових поличок: всього у світі їх 230

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Валерія Гуржий
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У лютому цього року у 6 країнах відкрилося 9 нових українських книжкових поличок.

Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська.

Де відкрилися нові українські полички:

  • Чотири полички у Греції – у Центральній бібліотеці міста Верія, Центральній бібліотеці міста Катеріні, Центральній муніципальній бібліотеці міста Неа-Муданья, Волонтерському центрі для українським мам та діток Ilios міста Переа. Серед інших видань там є тепер, зокрема, двомовна книжка захисника Максима "Далі" Кривцова "Вірші з бійниці"та велика колекція українських казок.
  • Одна у Фінлядії – у Бібліотеці Лахті, яке сприяє вивченню української культури у своїх школах.
  • Одна в Угорощині – добірку літератури отримав садочок району Йожефварош у Будапешті, де навчається приблизно 20 українських дітей. Зі свого боку він розповсюдить частину книжок по інших закладах, у яких є українські дошкільнята.
  • Одна у Польщі – у публічній бібліотеці імені Тадеуша Гумінського у місті Легниця.
  • Одна у Марокко – в Агадірському державному університеті імені Бен Зохра.
  • Одна у Португалії – в Муніципальній бібліотеці міста Матозінюш.

Всього у світі розміщено 55 тисяч книжок на 230 українських книжкових поличках у 54 країнах і штаб-квартирі ЮНЕСКО.

Фото: Олена Зеленська

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Опубліковано: 14 березня 2025
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