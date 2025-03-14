У лютому у 6 країнах відкрили 9 українських книжкових поличок: всього у світі їх 230

У лютому цього року у 6 країнах відкрилося 9 нових українських книжкових поличок.

Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська.

Де відкрилися нові українські полички:

Чотири полички у Греції – у Центральній бібліотеці міста Верія, Центральній бібліотеці міста Катеріні, Центральній муніципальній бібліотеці міста Неа-Муданья, Волонтерському центрі для українським мам та діток Ilios міста Переа. Серед інших видань там є тепер, зокрема, двомовна книжка захисника Максима "Далі" Кривцова "Вірші з бійниці"та велика колекція українських казок.

Одна у Фінлядії – у Бібліотеці Лахті, яке сприяє вивченню української культури у своїх школах.

Одна в Угорощині – добірку літератури отримав садочок району Йожефварош у Будапешті, де навчається приблизно 20 українських дітей. Зі свого боку він розповсюдить частину книжок по інших закладах, у яких є українські дошкільнята.

Одна у Польщі – у публічній бібліотеці імені Тадеуша Гумінського у місті Легниця.

Одна у Марокко – в Агадірському державному університеті імені Бен Зохра.

Одна у Португалії – в Муніципальній бібліотеці міста Матозінюш.

Всього у світі розміщено 55 тисяч книжок на 230 українських книжкових поличках у 54 країнах і штаб-квартирі ЮНЕСКО.

Фото: Олена Зеленська