10 найбільших українських видавництв у 2024 році майже вдвічі збільшили виторг: що на це вплинуло

У 2024 році 10 найбільших за виторгом українських видавництв вторгували 3,5 млрд грн, що на 45% більше, ніж було у 2023 році. 63% від цієї суми згенерували три видавництва – "КСД", "Ранок" та "Фоліо".

Про це пише "Суспільне" із посиланням на Forbes Ukraine.

Основними причинами для цього стало розширення асортименту, зростання попиту й вартості виробництва книг та інфляція.

Виторг "КСД", який у 2023 році оцінювали у 593 млн, уже у 2024 сягнув 1,1 млрд грн. За 25 років моніторингу Youcontrol жодне з інших видавництв не перейшло сходинку в мільярд.

Видавництво "Ранок" у 2024 році видало 5,4 млн нових примірників книг. Це, зокрема, підручники, підліткова література від дочірнього видавництва Readberry та комікси від підрозділу Varvar Publishing. Також видавництво збільшило продаж ліцензій для передруку їхніх книг за кордоном і експорт книг, тому виторг видавництва сягнув 750,9 млн грн.

BookChef також збільшив виторг у 2024 році, видавництво отримало 42,5% зростання виторгу. Для цього вони розширили каталог видань, залучили блогерів і лідерів думок до промоції.

За словами гендиректора Олександра Кірпічова, це також пов'язано з розширенням їхніх книгарень та відновленням співпраці з деякими партнерами після того, як видавництво звинуватили у зв'язках з росією, а потім вони виправдались.

Кірпачов також додав, що на зростання цифр вплинула також інфляція, зростання вартості виробництва книг: паперу, друку, прав на видання книг і відповідно кінцевої вартості примірників.

Засновник "Нашого Формату" Владислав Кириченко розповів, що видатки виросли на 30%, а обсяг реалізації — на 15 %, однак це не покриває інфляцію.

Видавництво "Богдан" задекларувало зростання доходів на 24,6%, що пояснюють збільшенням асортименту української та перекладеної літератури й новими маркетинговими рішеннями. Зокрема, вони збільшили кількість електронних книг, розпочали роботу з аудіокнигами, почали друкувати мерч. Всього за 2024 рік видавництво отримало 122,6 млн грн виторгу.

Видавництво "РМ" щомісяця видавало у 2024 році по 4 нові видання, тому річний виторг сягнув 137 млн грн і виріс у 2,3 раза порівняно з 2023 роком.

"Фоліо" оновило перелік асортименту, як каже директор видавництва Олександр Красовицький. Їм вдалося заробити на 30% більше, а на 2025 рік прогнозують зростання на 40 %.

Видавництво Vivat збільшило виторг на 46,38%, тобто має у 2024 році 279 млн порівняно зі 191 млн у 2023.

"Видавництво Старого Лева" збільшило виторг на 25,40%, маючи у 2024 році 246 млн порівняно зі 197 млн у 2023.

"А-ба-ба-га-ла-ма-га" скоротила виторг на 3,52 %, отримавши у 2024 році 202,5 млн порівняно з 209,9 млн у 2023-му.