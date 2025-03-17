Архаїчний могильник 5 століття до нашої ери виявили на Миколаївщині під час будівництва окопів

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Валерія Гуржий
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На Миколаївщині під час будівництва фортифікаційних споруд бійці 123 бригади ТрО натрапили на архаїчний могильник, що датується 6-5 століттями до нашої ери.

Про це повідомили у бригаді.

Все почалося з того, що водій екскаватора Микола виявив невелику амфору. Зацікавившись, він звернувся до свого побратима Євгена, який захоплюється історією. Разом вони вирішили передати знахідку до музею "Старофлотські казарми".

Експерти музею, проаналізувавши знахідку, встановили, що це корінфська амфора, яка використовувалася в ритуальних цілях і розміщувалася в могилах. Місце, де бійці проводили фортифікаційні роботи, виявилося архаїчним могильником, що датується 6-5 століттями до нової ери.

Особливу увагу музейників привернула ще одна знайдена іонійська посудина – ойнохоя. Цей давньогрецький глечик з однією ручкою та трьома носиками використовувався для розливання вина під час симпосіїв – ритуалізованих бенкетів у Стародавній Греції, що супроводжувався буйними веселощами, що було важливою складовою чоловічого дозвілля.

Разом з артефактами військовослужбовці служби цивільно-військового співробітництва передали до музею рештки кісток похованих людей.

Фото: 123 бригада ТрО

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Опубліковано: 17 березня 2025
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