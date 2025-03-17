"Сіріус" звинуватили у жорстокому поводженні з тваринами: у притулку це заперечують

Користувачка Сніжана, яка членкинею зоозахисної благодійної організації " Плюшка" опублікувала пост у якому звинуватила притулок "Сіріус" нібито у жорстокому поводженні з тваринами. На фото та відео, які вона поширила видно дуже худих собак, які кидаються на їжу.

"І це не одна, і не дві собачки, що щойно потрапили в притулок. Я дивлюсь зараз цілий альбом таких собак з притулку "Сіріус". Ситуація реально жахлива. Керівництво не бачить, що відбувається в притулку? Скажіть, це порятунок тварин? Це нормальні умови утримання? Не кажіть мені, що масово звозять в притулок скелети, а може собаки перетворюються на скелети в притулку? Бо не може 10-20 робітників нагодувати кожного дня більше 3000 тварин", – наголосила вона.

На данний пост відреагували в притулку та нагадали, що у них перебуває більше 3000 тварин. А також додали, що в "Сіріус" голоду немає, але кількість сухого корму обмежена, тому собакам варять каші. Що є складним і довгим процесом. До каш також додають хліб та бульйон, м'ясо чи фарш.

Також у команді "Сіріус" наголосили, що фото хворих тварин, зроблені під час їх лікування або після важких ситуацій (наприклад, окупації, або коли тварину тільки привезли), не можна виривати з контексту та використовувати для хейту.

"Лікування потребує часу, і не кожен процес виглядає естетично. Хворі тварини – це не всі тварини у притулку. Але ті, хто поширює хейт, не показують тварин у хорошому стані, бо це не відповідає їхнім цілям. Ми співпрацюємо з клініками та ветеринарами. Звідси великі борги за лікування. Також є сотні інших фото та відео від волонтерів, які нас постійно відвідують", – додали у притулку.

Також через ймовірне жорстоке поводження з тваринами Поліція Київської області вже розпочала перевірку викладених фактів, після чого надасть події правову кваліфікацію.

Притулок "Сіріус" у селі Федорівка Київської області існує з 2000 року і є найбільшим притулком для бездомних тварин в Україні.

Фото: Сніжана Захист тварин, "Сіріус"