Заклад азійської кухні Аsia Street 98 відкрився недалеко від "Лук'янівської"

У Києві недалеко під станції метро "Лук'янівська" відкрився заклад азійської кухні Аsia Street 98.

Ресторан позиціонує себе, як заклад із демократичними цінами, у якому можна спробувати креветки, локшину, рис, суп, моті та в'єнтнамський сендвіч. Аsia Street 98 також має доставку та можливість замовлення Take away.

Ціни: тайський курячий суп з локшиною – 159 грн, спрінг роли з лососем – 115 грн за 130 грам, в'єтнамський сендвіч Бань Мі – 120 грн, шашлички курячі – 130 грн, смажений рис з фаршем – 260 грн, bubble tea – 120 грн, натуральні соки – від 45 грн.

Графік роботи: щодня з 12:00 до 21:00

Де: вулиця Дмитрівська 96/98

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Фото: Аsia Street 98