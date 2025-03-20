“Довженко-Центр” запустив клуб українського кіно у шести містах: які стрічки покажуть
“Довженко-Центр” і благодійний фонд “Схід SOS” запустили кіноклуби в Запоріжжі, Харкові, Миколаєві, Вінниці, Кропивницькому та Черкасах.
Проєкт стартував у просторах мережі “Затишно space”, де всі охочі зможуть безкоштовно переглядати стрічки з колекції Центру.
У програмі — від забороненої радянською владою історії кримського татарина до пригодницької комедії, профінансованої українською діаспорою. Окреме місце займають добірки анімації.
Кінопокази відбуватимуться щомісяця, а після перегляду стрічок на глядачів чекають обговорення разом із кінознавицями “Довженко-Центру”. Із квітня до просторів приїжджатимуть керівниця кіноархіву Альона Пензій та членкиня спілки кінокритиків Яна Дудко, які розповідатимуть історії створення фільмів.
Повна програма
- Березень — “Пропала грамота” (1972), реж. Борис Івченко, комедія
- Квітень — “Алім” (1926), реж. Георгій Тасін, гостросюжетний фільм
- Травень — “Чи вмієте ви жити?” (1970), реж. Олександр Муратов, мелодрама
- Червень — “Вперед за скарбами гетьмана” (1993), реж. Вадим Кастеллі, комедія
- Липень — анімаційна добірка “Ніжне, пристрасне, палке. Анімація”
- Серпень — “Приятель небіжчика” (1997), реж. В'ячеслав Криштофович, гостросюжетний фільм
- Вересень — “Ніагара»”(1991), реж. Олександр Візир, мелодрама
- Жовтень — анімаційна добірка “Дивне, химерне, фантастичне. Анімація”
- Листопад — “Захар Беркут” (1971), реж. Леонід Осика, гостросюжетний фільм
- Грудень — “За двома зайцями” (1961), реж. Віктор Іванов, комедія
Окрім кінопоказів, у “Затишно space” також доступні безкоштовні консультації психологів, юристів, соціальних працівників, а також навчальні, розважальні та терапевтичні заходи.
Перелік просторів можна подивитися за посиланням.
Фото: кадр із фільму “Пропала грамота”