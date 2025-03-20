“Довженко-Центр” запустив клуб українського кіно у шести містах: які стрічки покажуть

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Ірина Маймур
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“Довженко-Центр” і благодійний фонд “Схід SOS” запустили кіноклуби в Запоріжжі, Харкові, Миколаєві, Вінниці, Кропивницькому та Черкасах.

Проєкт стартував у просторах мережі “Затишно space”, де всі охочі зможуть безкоштовно переглядати стрічки з колекції Центру.

У програмі — від забороненої радянською владою історії кримського татарина до пригодницької комедії, профінансованої українською діаспорою. Окреме місце займають добірки анімації.

Кінопокази відбуватимуться щомісяця, а після перегляду стрічок на глядачів чекають обговорення разом із кінознавицями “Довженко-Центру”. Із квітня до просторів приїжджатимуть керівниця кіноархіву Альона Пензій та членкиня спілки кінокритиків Яна Дудко, які розповідатимуть історії створення фільмів.

Повна програма

  • Березень — “Пропала грамота” (1972), реж. Борис Івченко, комедія
  • Квітень — “Алім” (1926), реж. Георгій Тасін, гостросюжетний фільм
  • Травень — “Чи вмієте ви жити?” (1970), реж. Олександр Муратов, мелодрама
  • Червень — “Вперед за скарбами гетьмана” (1993), реж. Вадим Кастеллі, комедія
  • Липень — анімаційна добірка “Ніжне, пристрасне, палке. Анімація”
  • Серпень — “Приятель небіжчика” (1997), реж. В'ячеслав Криштофович, гостросюжетний фільм
  • Вересень — “Ніагара»”(1991), реж. Олександр Візир, мелодрама
  • Жовтень — анімаційна добірка “Дивне, химерне, фантастичне. Анімація”
  • Листопад — “Захар Беркут” (1971), реж. Леонід Осика, гостросюжетний фільм
  • Грудень — “За двома зайцями” (1961), реж. Віктор Іванов, комедія

Окрім кінопоказів, у “Затишно space” також доступні безкоштовні консультації психологів, юристів, соціальних працівників, а також навчальні, розважальні та терапевтичні заходи.

Перелік просторів можна подивитися за посиланням.

Фото: кадр із фільму “Пропала грамота”

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Опубліковано: 20 березня 2025
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