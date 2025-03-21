Проєкти YOD Group і Balbek Bureau увійшли до шортліста міжнародної премії Hospitality Design Awards

Дизайни двох українських архітектурних студій — YOD Group і Balbek Bureau — увійшли до шортліста міжнародної премії Hospitality Design Awards.

Готель Mountain Residence у селі Поляниця від YOD Group відзначили в номінації Midscale Hotel Public Space. Він поєднує сучасний дизайн, локальну автентичність і природну красу Карпат.

Архітектура готелю натхненна Карпатами: команда використала дерево, лозу, вовну, кераміку та очерет, а інтер’єр доповнили елементи народного ремесла.

У номінації Hybrid Hospitality відзначили Misto Cafe в Луцьку — проєкт Balbek Bureau.

Простір створили як “третє місце” — затишну точку перетину для людей з різним стилем життя. У кафе багато світла, рослин, натуральних матеріалів і трохи неону, який видно ще з вулиці.

Премія Hospitality Design Awards існує вже 19 років та відзначає найкращі архітектурні рішення в індустрії гостинності з усього світу. Її щорічно вручає американське видання Hospitality Design Magazine.

Фото: YOD Group; Balbek Bureau