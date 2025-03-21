Заклад "Далі" з власною вініловою бібліотекою та авторською кухнею відкриється на Золотоустівській

22 березня о 18:00 у Києві відкриється заклад "Далі" з власною вініловою бібліотекою, авторською кухнею та гастро експериментами.

На відкритті закладу буде фуршет з авторськими стравами, просекко та крафтові наливки на честь дня народження "Дáлі". А ще на вас чекатиме спешл вініловий dj-сет від Pop Gapon та розіграш платівки від українського гурту.

Ціни: салат з морепродуктами – 390 грн, бульйон з перепілки – 195 грн, сендвіч з тунцем – 180 грн, тарт з горіхами – 118 грн, шоколадний брауні – 88 грн, капучино – 85 грн, чай – від 55 грн, матча – від 110 грн, пиво – від 110 грн, вино – від 130 грн.

Графік роботи: пн-пт з 08:00 до 23:00, сб-нд з 09:00 до 23:00

Де: вул. Золотоустівська 25

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