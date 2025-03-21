Заклад "Далі" з власною вініловою бібліотекою та авторською кухнею відкриється на Золотоустівській

113
Валерія Гуржий
share share

22 березня о 18:00 у Києві відкриється заклад "Далі" з власною вініловою бібліотекою, авторською кухнею та гастро експериментами.

На відкритті закладу буде фуршет з авторськими стравами, просекко та крафтові наливки на честь дня народження "Дáлі". А ще на вас чекатиме спешл вініловий dj-сет від Pop Gapon та розіграш платівки від українського гурту.

Ціни: салат з морепродуктами – 390 грн, бульйон з перепілки – 195 грн, сендвіч з тунцем – 180 грн, тарт з горіхами – 118 грн, шоколадний брауні – 88 грн, капучино – 85 грн, чай – від 55 грн, матча – від 110 грн, пиво – від 110 грн, вино – від 130 грн.

Графік роботи: пн-пт з 08:00 до 23:00, сб-нд з 09:00 до 23:00

Де: вул. Золотоустівська 25

Instagram

А ви любите слухати вініл?
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 21 березня 2025
share share
У Дарницькому районі вивозять покинуті й пошкоджені обстрілами автівки: фото У Дарницькому районі вивозять покинуті й пошкоджені обстрілами автівки: фото Як доїхати з лівого берега на правий під час тривоги: список маршрутів Як доїхати з лівого берега на правий під час тривоги: список маршрутів У Києві відремонтують два пішохідні мости: оголосили тендери У Києві відремонтують два пішохідні мости: оголосили тендери Проєкти YOD Group і Balbek Bureau увійшли до шортліста міжнародної премії Hospitality Design Awards Проєкти YOD Group і Balbek Bureau увійшли до шортліста міжнародної премії Hospitality Design Awards
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.