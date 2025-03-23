В Українському домі відкриють кавʼярню "Весна": що в меню

27 березня у фоє Українського дому відкриється заклад мережі "Весна", який є проєктом indoor-кавʼярень від La Famiglia rest.

У закладі на вас чекатиме ароматна кава, сезонні напої, збалансовані сніданки та обіди, свіжа випічка та десерти власного виробництва.

Ціни: сендвіч з лососем та огірком – 220 грн, боул овочевий з хумусом, тофу та пхалі – 165 грн, курячий бульйон з локшиною та яйцем – 85 грн, спагеті з мітболами та томатним соусом – 160 грн, круасан мигдалевий – 125 грн, брауні з шоколадом – 95 грн, лимоний тарт – 45 грн, капучино – 70 грн, гарячий шоколад – 110 грн.

Де: Український дім, вул. Хрещатик, 2

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Фото: "Весна"