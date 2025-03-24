Нові комплекси автофіксації порушень ПДР встановили на Київщині: адреси
На Київщині встановили п'ять нових комплексів автофіксації порушень ПДР. Вони почали працювати 24 березня.
Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
На яких локаціях вони працюють:
- 14 км+116 автодороги Р-01 (напрямок спрямування приладу – Обухів)
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101 км+350 автодороги М-03 (напрямок спрямування приладу – Харків)
- 49 км+700 автодороги М-06 (напрямок спрямування приладу – Калинівка)
- 27 км+371 автодороги Р-02 (напрямок спрямування приладу – Київ)
- 28 км+518 автодороги Р-02 (напрямок спрямування приладу – Лютіж)
Опубліковано: 24 березня 2025
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