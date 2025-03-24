Нові комплекси автофіксації порушень ПДР встановили на Київщині: адреси

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Валерія Гуржий
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На Київщині встановили п'ять нових комплексів автофіксації порушень ПДР. Вони почали працювати 24 березня.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

На яких локаціях вони працюють:

  • 14 км+116 автодороги Р-01 (напрямок спрямування приладу – Обухів)

  • 101 км+350 автодороги М-03 (напрямок спрямування приладу – Харків)

  • 49 км+700 автодороги М-06 (напрямок спрямування приладу – Калинівка)
  • 27 км+371 автодороги Р-02 (напрямок спрямування приладу – Київ)
  • 28 км+518 автодороги Р-02 (напрямок спрямування приладу – Лютіж)
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Опубліковано: 24 березня 2025
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