Створили свій Youtube канал та розповідають про гармонійне життя: історія пари, яка переїхала з міста в село

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Валерія Гуржий
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Подружжя Віталії та Андрія придбали затишну садибу у Тернопільській області та переїхали жити з міста до села. Таке бажання в них виникло ще задовго до їх знайомства один з одним.

Їх історію розповідає "Фокус".

Віталія розповідає, що з дитинства заздрила людям, які мали бабусь у селі. Вона пригадує, як однокласники роз’їжджалися на канікули, а потім приходили в школу на початку вересня й хвалилися, як їм було класно. Відтоді у неї сформувався ідеальний образ села і з’явилась мрія.

Жінка має освіту лікарки-офтальмологині і після переїзду в село тепер декілька разів на тиждень мусить долати понад 200 кілометрів, аби дістатися на роботу в Яремче. Вони з чоловіком мають бізнес з виготовлення окулярів в Яремче та Рахові, але живуть у Тернопільській області.

Їздить пара вечірнім поїздом і каже, що це дуже зручно, адже в дорозі можна виспатися, а вранці бути на місці. А після роботи в той же день можна повернутися додому. Якщо ж потрібно заїхати у Рахів, то зупиняються в знайомої жінки, у якої орендують невеличку кімнатку.

Свою хату в селі пара купила за 4 тисячі доларів. У будинку протягом 15 років ніхто не жив і в ньому нічого не було. Усі кабелі виявилися розірваними, а довкола просто виріс ліс. Тож, вони спершу оперативно підвели світло, потім — воду. Далі задумалися про ремонт, бо стіни були промоклі у кутах й подекуди завівся грибок.

У процесі ремонту Віталія та Андрій зрозуміли, що з дахом велика біда. Як виявилось, його потрібно було замінювати насамперед. Далі зробили вигрібну яму, щоб стікала вода, і облаштували ванну кімнату. На ремонт вже витратили 20 тисяч доларів.

Про своє рішення пара не шкодує. Адже до переїзду вони важко працювали без вихідних – зранку о 8-й годині йшли, а приходили аж о 23-й, мились і лягали спати.

"Тепер ми вирішили кардинально поміняти спосіб життя: краще менше грошей, але житимемо спокійніше", – каже подружжя.

Пара розводить тварин: мають три овечки, цапа та дві кози, щоб було свіже молоко і м'ясо. Всі вони на вільному вигулі, адже біля будинку є велике поле.

Також про своє життя пара розповідає на своєму каналі у YouTube "Хата біля лісу".

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Опубліковано: 24 березня 2025
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