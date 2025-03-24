"Нова пошта" відкрила відділення у Нідерландах

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Валерія Гуржий
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У Нідерландах у місті Утрехт, за адресою Overvliet, 2, відкрилося відділення "Нової пошти".

Про це повідомили у компанії.

Клієнти зможуть відправляти та отримувати документи і посилки вагою до 100 кг. Працює відділення з понеділка по пʼятницю з 09:00 до 20:00, а у суботу з 09:00 до 18:00.

Зазначається, що термін доставки з України до Нідерландів — від 6 днів. Детальніше про тарифи можна дізнатися за посиланням.

Фото: "Нова пошта", Getty Images

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Опубліковано: 24 березня 2025
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