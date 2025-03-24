"Нова пошта" відкрила відділення у Нідерландах
У Нідерландах у місті Утрехт, за адресою Overvliet, 2, відкрилося відділення "Нової пошти".
Про це повідомили у компанії.
Клієнти зможуть відправляти та отримувати документи і посилки вагою до 100 кг. Працює відділення з понеділка по пʼятницю з 09:00 до 20:00, а у суботу з 09:00 до 18:00.
Зазначається, що термін доставки з України до Нідерландів — від 6 днів. Детальніше про тарифи можна дізнатися за посиланням.
Фото: "Нова пошта", Getty Images
Опубліковано: 24 березня 2025
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