6 закладів у Києві і передмісті, які відкрили ветерани

У Києві й області з’являється все більше закладів, які відкривають ветерани російсько-української війни. Частина з них працює без грантів, частина — перетворюється на соціальні проєкти, що підтримують армію, побратимів і людей з інвалідністю.

Розповідаємо про шість таких ініціатив — від кав’ярні з благодійними концертами до чайної без персоналу.

Мережа кав’ярень “Тихе місце”

Ще до війни Дмитро Мартиненко мав досвід у бізнесі — в 17 років орендував кафе на Подолі, працював і навчався. Після строкової служби долучився до лав ЗСУ, воював на Луганщині. Повернувшись, очолив громадську організацію “Київська спілка ветеранів АТО Подільського району”.

Після повномасштабного вторгнення він знову пішов на фронт. Брав участь у боях в Ірпені, Мощуні, Макарівському районі, а згодом — на Запорізькому та Донецькому напрямках. Паралельно ГО зосередилася на допомозі військовим, охороні бомбосховищ і центрів гуманітарної допомоги, організації логістики в Києві та області.

У перервах між ротаціями Дмитро встиг реалізувати давню ідею — відкрити власну кав’ярню. Перший заклад “Тихе місце” він запустив у 2022 році, використавши власні кошти та грант від Українського ветеранського фонду за програмою “Варто 2.0”. Це простір зі смачною кавою, фотографіями військових на стінах і чіткою метою — підтримувати фронт і спільноту ветеранів. Частина прибутку йде на допомогу армії, а в самій кав’ярні проходять безкоштовні заходи: юридичні консультації, уроки англійської, зустрічі побратимів.

У березні 2023 року відкрилася вже друга локація у Подільському районі. Обидва заклади працюють завдяки згуртованій команді з ГО, яка перейшла з волонтерської діяльності до бізнесу.

У планах Дмитра — масштабування. Він мріє створити мережу патріотичних кав’ярень і перетворити “Тихе місце” на безкоштовну франшизу для ветеранів. Щоб кожен, хто повернеться з фронту, міг отримати не лише досвід, а й чіткий шлях до власної справи — без помилок і сам на сам.

Адреси: вул. Наталії Ужвій, 7; вул. І. Виговського, 42

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Кафе “5.45”

Сергій Кучерявий пішов на фронт наступного дня після повномасштабного вторгнення. Спершу долучився до ТРО, обороняв Київ на гостомельському напрямку. Після поранення демобілізувався — попереду були операція, реабілітація, але він не став чекати. Разом із побратимом Сергієм Шендриком відкрив кафе “5.45”.

Назву обрали не випадково — це калібр патрона, знайомий кожному військовому. Один із варіантів був “4.5.0” — кодове “все спокійно”, але така торгова марка вже була зареєстрована. Хотілося чогось впізнаваного, свого, з відлунням фронту і поваги до побратимів.

Кафе зробили в мілітарі-стилі: дерев’яні столи, маскувальна сітка, плакати. Все — власними силами. Зовні заклад нагадує криївку або бліндаж. Усередині — затишно, з гумором і увагою до деталей. На стінах — гільзи, каска з фронту, інші «експонати». Кажуть: планують зробити з кафе щось на кшталт музею. Таблички з жартами додаються.

“5.45” — місце, де побратими можуть спокійно посидіти, без тригерів, із смачною їжею. У меню — українська кухня, мангал, є комплексні обіди. До того ж у закладі можна замовити домашні напівфабрикати. Від армійської їжі, кажуть, уже всі від’їлися — тепер хочеться чогось домашнього.

Працюють без грантів — вклали власні кошти. Поки що складно, але в майбутньому хочуть подаватися на гранти і відкрити ще один заклад. Мета — створити франшизу для ветеранів. Щоб побратими могли запускати власні кафе за доступною ціною, з уже продуманою моделлю.

Адреса: вул. Берковецька, 6

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Чайна “Ровесник”

Сергій Степаненко, позивний “Китаєць”, відкрив чайну “Ровесник” на Троєщині після служби в ЗСУ. У перші дні повномасштабного вторгнення він вступив до ТРО, згодом — до снайперської роти, де був кулеметником. Брав участь у визволенні Херсона, боях за Бахмут і Вовчанськ.

Ще до війни Сергій цікавився чаєм і мав досвід у бізнесі. Побратимам він жартома казав: “Якщо виживу — відкрию чайну”. Так і сталося. Після демобілізації він реалізував задум і відкрив заклад на Градинській, 9.

Меню просте й водночас атмосферне — чаї з усього світу, включно з елітними й в’язаними, а ще роли, супи, брускети, рослинні бургери, паста й десерти. Готує і подає все сам власник — у закладі немає офіціантів чи персоналу.

“Ровесник” — це про домашність. Інтер’єр нагадує квартиру 90-х, тут можна ходити босоніж, сидіти на килимах, грати в настільні ігри, вмикати касетний плеєр чи слухати вініл. Є навіть унікальна гітара — така є тільки тут і в Олега Скрипки.

Заклад працює шість вечорів на тиждень, із 17:00 до 22:00.

Адреса: вул. Градинська, 9

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Піцерія Pizza BRO

У 2015–2016 роках власник Pizza BRO Михайло Рощук служив у 11 окремому мотопіхотному батальйоні "Київська Русь". Після звільнення з лав ЗСУ повернувся до минулої роботи — проєктування вагонів київського метрополітену. Але мріяв про власну справу, а саме про піцерію. Ще у 2020-му один із побратимів підкинув йому ідею — відкрити власну піцерію. Зрештою Михайло взяв участь у грантовій програмі "Варто" від Українського ветеранського фонду, отримав грант, пройшов навчання і придбав франшизу від Pizza BRO.

Заклад запрацював на Миколайчука, 7. Усередині — затишна піцерія, де є 17 видів піци, салати, пасти й десерти. Особливість закладу — тут можна зібрати піцу з двох різних половинок і заплатити як за одну. Це зручно, коли не можеш обрати між улюбленими смаками або замовляєш на двох.

Але головне в Pizza BRO — не формат меню, а підтримка. У закладі можна «підвісити» піцу для військових або медиків — оплатити наперед, щоб її доставили до шпиталю або на позиції. А для ЗСУ, тероборонців і поліції діє знижка 25%.

Адреса: вул. М. Миколайчука, 7

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Кав’ярня Tytanovi

Після важкого поранення на Херсонщині Федір Самбурський втратив ногу, пальці та зір. Реабілітацію проходив у центрі Tytanovi. Саме там познайомився із засновником центру В’ячеславом Запорожцем — і вже за місяць вони разом відкрили кав’ярню з такою ж назвою у ТРЦ Respublika.

Заклад працює у форматі “острова” з невеликим меню. У ньому — кава з молоком та без, десерти від професійної кондитерки та авторські пряники “Титанчики”, що символізують життя після втрати кінцівок.

Кав’ярня виконує важливу соціальну місію — збирає кошти на протезування військових через благодійні заходи. У Tytanovi регулярно проходять концерти та розіграші, а серед артистів, які вже долучилися до ініціативи, — Kozak System, Kalush Orchestra, Арсен Мірзоян та інші.

За перший місяць роботи заклад зібрав 14 мільйонів гривень на протезування військових.

Федір не зупиняється — зараз працює над запуском франшизи кав’ярні для ветеранів, розширенням меню та створенням мультимедійної платформи для людей з інвалідністю.

“Я хочу об’єднати всю інформацію для людей з інвалідністю: від соціальної підтримки до маркетплейсу з товарами”, — говорить він.

Адреса: ТРЦ Respublika Park, Кільцева дорога, 1

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Ресторан української та грузинської кухні “ТбілісіЯ”

25 лютого 2022 року Максим Лісницький із позивним “Болгарин” долучився до тероборони Ірпеня. Після звільнення Київщини вирушив на схід — виконувати бойові завдання вже у складі ЗСУ. У грудні 2023 року, через стан здоров’я, завершив службу.

Навесні 2024-го, повернувшись до цивільного життя, Максим вирішив реалізувати давню мрію — відкрити кафе. Заклад, у якому можна не просто поїсти, а відчути атмосферу Грузії. Ідея виникла не на порожньому місці: “Болгарин” давно захоплюється грузинською культурою, а ще — має побратима, який до вторгнення працював шефом у грузинському ресторані.

Зрештою разом із друзями й побратимами 19 квітня 2024 року Максим відкрив кафе “ТбілісіЯ” в самому центрі Ірпеня. У меню закладу — традиційна грузинська кухня та українські страви. Їжу можна замовити з собою або посмакувати нею в кафе.

Адреса: м. Ірпінь, вул. Заріфи Алієвої, 65/3

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