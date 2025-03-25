На Київщині висадили близько 6 тисяч дерев на території, яка постраждала від пожежі

На території Боярської лісової дослідної станції висадили близько 6 тисяч нових дерев, серед яких сосна, дуб, береза, липа та яблуня лісова.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Столичного округу.

У 2022 році територія постраждала від пожежі. Тоді дві ворожі крилаті ракети спричинили займання лісової підстилки і пошкодження дерев. Протягом 2022-2024 років на площі 0,9 га дерева висохли, а до повномасштабного вторгнення тут росли насадження сосни звичайної.

Фото: Державна екологічна інспекція Столичного округу