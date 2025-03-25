На Київщині висадили близько 6 тисяч дерев на території, яка постраждала від пожежі

172
Валерія Гуржий
share share

На території Боярської лісової дослідної станції висадили близько 6 тисяч нових дерев, серед яких сосна, дуб, береза, липа та яблуня лісова.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Столичного округу.

У 2022 році територія постраждала від пожежі. Тоді дві ворожі крилаті ракети спричинили займання лісової підстилки і пошкодження дерев. Протягом 2022-2024 років на площі 0,9 га дерева висохли, а до повномасштабного вторгнення тут росли насадження сосни звичайної.

Фото: Державна екологічна інспекція Столичного округу

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 25 березня 2025
share share
На станції метро "Палац Україна" на місці радянської мозаїки хочуть створити сучасне панно На станції метро "Палац Україна" на місці радянської мозаїки хочуть створити сучасне панно Сніданки у McDonald's тепер доступні у Києві та області Сніданки у McDonald's тепер доступні у Києві та області Мінкульт вніс садибу Зеленських до Державного реєстру пам'яток Мінкульт вніс садибу Зеленських до Державного реєстру пам'яток Від крокусів до тюльпанів: Топ весняних маршрутів по Україні Від крокусів до тюльпанів: Топ весняних маршрутів по Україні
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.