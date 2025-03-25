Частину поховання жертв Голодомору зрівняли з землею у селі на Чернігівщині: подробиці

У селі Івківці Ладанської громади на Чернігівщині зрівняли з землею частину цвинтаря із похованнями жертв Голодомору під час робіт з благоустрою та впорядкування території.

Про цей випадок повідомив телеканал "Прилуки".

Селищний голова Роман Ювченко пояснив зі свого боку, що роботи на місці цвинтаря здійснюються за рішенням виконавчого комітету та відповідно до програми благоустрою. Він додав, що в плані територіальної громади ділянка, на якій проводять грейдерування, не вважається кладовищем і роботи з вирубування чагарників та розрівняння землі були проведені саме на частині ділянки старого цвинтаря, яка не містить візуальних ознак будь-яких поховань.

Місцеві мешканці кажуть, що їх ніхто не попереджав та ніхто з ними не радився про роботи на кладовищі. Вони одразу звернулися до селищного голови з проханням зупинити роботи: старожили села знають від своїх рідних про те, що саме в тій частині знаходяться поховання періоду Голодомору.

Адже в роки Голодомору над померлими не здійснювалися поховальні обряди за християнською традицією, і захоронення померлих відбувалися в братських могилах, куди поміщали від кількох десятків до кількох сотень тіл людей. За це відповідала окрема спеціально призначена на рівні колгоспу людина.

Згідно з Національною книгою пам’яті, в роки Голодомору в Івківцях загинуло від голоду щонайменше 162 людини, серед них – велика кількість дітей. І це лише ті, чиї імена встановлено. Більшість із загиблих знайшли свій останній спочинок саме тут, на старому кладовищі. Селяни дотепер відвідують могили рідних.

Цвинтар у Івківцях зазначається одним з понад тисячі місць масового поховання на території України в геоінформаційній системі "Місця масового поховання жертв Голодомору-геноциду", яка була створена співробітниками Музею Голодомору ще у 2019 році.

На подію відреагували у Національному музеї Голодомору-геноциду і звернулися до Голови Ладанської ТГ та Голови Прилуцької РДА з повідомленням про цінність і важливість збереження цього місця поховання періоду Голодомору, а також з проханням максимально відновити благоустрій меморіальної території та маркувати її.

Фото: che.cn.ua