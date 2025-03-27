У Полтаві ветеран відкрив заклад вуличної їжі з галушками

У центрі Полтави запрацював заклад вуличної їжі "Pro Галушки", який відкрив ветеран Артем Ліфрідов, пише Суспільне.

У меню — локальні страви, зокрема галушки з білими грибами, індичкою, гарбузом та солодкі варіації. Ідея закладу — зробити не просто кафе, а місце з філософією, де розповідатимуть про історію Полтави.

Для відкриття Артем використав власні заощадження, а також отримав 250 тисяч гривень за державною грантовою програмою та ще кілька невеликих міжнародних грантів. За ці кошти облаштували кухню професійним обладнанням: параконвектоматом, вакууматором, індукційними плитами та системою шокової заморозки.

“Навіть для маленької кухні потрібні великі інвестиції, тому грант був критично важливий”, — каже Артем.

У команді закладу — ще один ветеран, Олександр Журавель, якого Артем запросив стати кухарем. За словами побратимів, робота стала для нього не тільки новим етапом, а й способом повернення до повсякденного життя після служби.

Для військових та ветеранів у закладі діє постійна знижка 20%, а також щодня готують кілька безплатних порцій.

Надалі планують розширювати асортимент і додати до меню інші автентичні українські страви.

Фото: Суспільне; Veteran.com.ua