Українська книга увійшла до списку 100 найкращих книжок-картинок світу

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Ірина Маймур
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Книга “З півслова” Романи Романишин та Андрія Лесіва увійшла до міжнародного списку 100 Outstanding Picturebooks 2025, який щороку формує платформа dPICTUS.

Перелік оприлюднили на сайті платформи.

Також його покажуть у межах Болонського ярмарку дитячої книги.

“З півслова” — це книжка про комунікацію: як люди спілкуються словами, жестами, шифрами, абетками Морзе і Брайля, і навіть як передають сигнали тварини та рослини. Автори досліджують ці способи через візуальні образи, коди й історії.

Книжка вийшла у “Видавництві Старого Лева” на початку 2025 року.

Проєкт створила артстудія “Аґрафка”, засновниками якої є Романишин і Лесів. Для них це вже не перше міжнародне визнання — попередні книги авторів неодноразово відзначалися престижними преміями.

dPICTUS — міжнародна кураторська платформа, яка популяризує книжки-картинки серед видавців, ілюстраторів та агентів. Щороку вони формують колекцію з 100 книжок, які представляють на провідних виставках.

Фото: сайт dPICTUS та соцмережі Видавництва Старого Лева

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Опубліковано: 27 березня 2025
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