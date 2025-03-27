Українська книга увійшла до списку 100 найкращих книжок-картинок світу

Книга “З півслова” Романи Романишин та Андрія Лесіва увійшла до міжнародного списку 100 Outstanding Picturebooks 2025, який щороку формує платформа dPICTUS.

Перелік оприлюднили на сайті платформи.

Також його покажуть у межах Болонського ярмарку дитячої книги.

“З півслова” — це книжка про комунікацію: як люди спілкуються словами, жестами, шифрами, абетками Морзе і Брайля, і навіть як передають сигнали тварини та рослини. Автори досліджують ці способи через візуальні образи, коди й історії.

Книжка вийшла у “Видавництві Старого Лева” на початку 2025 року.

Проєкт створила артстудія “Аґрафка”, засновниками якої є Романишин і Лесів. Для них це вже не перше міжнародне визнання — попередні книги авторів неодноразово відзначалися престижними преміями.

dPICTUS — міжнародна кураторська платформа, яка популяризує книжки-картинки серед видавців, ілюстраторів та агентів. Щороку вони формують колекцію з 100 книжок, які представляють на провідних виставках.

Фото: сайт dPICTUS та соцмережі Видавництва Старого Лева