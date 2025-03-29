Серіал “Юнацтво” став рекордсменом Netflix: понад 66 млн переглядів за 11 днів

Британський мінісеріал “Юнацтво” (Baby Reindeer) став найпопулярнішим за кількістю переглядів на Netflix за перші два тижні після релізу.

За 11 днів стрічку подивилися понад 66,3 мільйона разів, пише Variety.

Лише за перші чотири дні після прем’єри серіал зібрав 24,3 мільйона переглядів, а протягом наступного тижня — ще 42 мільйони. Це найвищий результат серед усіх мінісеріалів платформи за такий термін.

“Юнацтво” — це британський трилер, у центрі сюжету якого — 13-річний Джеймі, якого підозрюють у вбивстві однокласниці. Його батько, поліція та соціальні служби розпочинають розслідування, яке виводить на поверхню глибші проблеми підлітків і дорослих.

Серіал отримав позитивні відгуки критиків за психологічну глибину, напругу та соціальний підтекст.

Фото: кадр із серіалу