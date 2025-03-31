Дізнайтеся, як київський адвокат перетворив деокуповану територію на еко-парк з оленями

Київський адвокат Сергій Боярчуков заснував еко-парк "На рогах" відразу після визволення села Мусіки Вишгородського району від окупантів.

Про це розповідає Kurkul.

Головною метою цього проєкту є відновлення популяції оленів у дикій природі України. У парку утримуються олені новозеландської та австрійської порід, які мають характерні відмінності. Австрійські олені мають довгу рогову штангу, але досить тоненьку, а новозеландські — носять широкі і достатньо масивні роги.

Виведену популяцію оленів кожного року випускають у дику природу. Наразі вже їх велика кількість бігає у лісах Київщини. Вони закріплюють генетику європейських, поліських самок. Селекційна робота в парку ведеться за чітким планом –всі самки утримуються як маточне поголів'я, а самців відокремлюють у спеціальний вольєр.

З того вольєра вибирають кращих для генетики, їх залишають, а всіх інших випускають у дику природу. Ті самці, яких випускають в дику природу, перебувають на окремій локації. З ними взагалі ніхто не контактує. Вони дикі, і вийшовши в дику природу, відходять подалі від людей та техніки.

Наразі парк "На рогах" приймає туристів. Але туристичний напрям не покриває витрат, тому в майбутньому Сергій Боярчуков планує також продавати тварин.

Фото: Kurkul