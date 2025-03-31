Де у Києві милуватися цвітінням сакур та магнолій: список локацій у всіх районах

У Києві почався період цвітіння сакур і магнолій, який триватиме близько двох тижнів, залежно від виду дерева.

Про це повідомили у КМДА.

Найперші вже розквітли в Дніпровському, Деснянському та Оболонському районах. Утім незабаром цвітінням можна буде помилуватися в усіх районах Києва. Окрім ботанічного саду імені академіка Фоміна та Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка, декоративні дерева ростуть у зелених зонах всіх районів столиці.

Побачити сакури можнана цих локаціях:

Голосіївський район:

сквер на вул. Івана Федорова;

сквер біля ВДНГ;

сквер Героїв Маріуполя.

Дарницький район:

парк Партизанської слави.

Деснянський район:

сквер на вул. Олександри Екстер;

парк імені Сержа Лифаря;

парк "Кіото".

Дніпровський район:

бульв. Верховної Ради;

Дарницька площа;

парк "Перемога".

Оболонський район:

парк "Наталка";

сквер на просп. Степана Бандери;

"Сад Каменів";

парк "Пуща-Водиця";

сквер на вул. Олександра Архипенка;

сквер на вул. Йорданській;

сквер на вул. Героїв полку "Азов";

сквер на перетині вул. Героїв Дніпра та просп. Оболонського;

сквер на вул. Прирічній;

просп. Маршала Рокоссовського;

парк на просп. Литовському.

Печерський район:

Наводницький парк;

бульв. Липський;

сквер імені Марії Заньковецької.

Подільський район:

Куренівський парк;

сквер біля кінотеатру "Жовтень";

ландшафтний заказник "Долина річки Коноплянка";

сквер № 3 на Контрактовій площі.

Святошинський район:

сквер на бульв. Академіка Вернадського;

парк "Інтернаціональний";

парк на вул. Ореста Васкула;

парк "Гамбурзький";

парк "Совки".

Солом’янський район:

парк імені Миколи Зерова;

парк "Відрадний";

парк "Супутник";

парк "Юність";

парк Захисників України;

сквер імені Максима Шаповала.

Шевченківський район:

Майдан Незалежності;

парк на схилах Пейзажної алеї;

Сирецький парк;

Володимирська гірка;

сквер біля Золотих воріт;

сквер біля Оперного театру;

парк імені Тараса Шевченка;

сквер Верстатобудівний;

сквер на Михайлівській площі;

сквер імені Івана Котляревського;

сквер на Подільському узвозі № 2.

Побачити магнолії можна на цих локаціях:

Голосіївський район:

Голосіївський парк імені Максима Рильського.

Дарницький район:

парк Партизанської слави;

парк Воїнів-інтернаціоналістів.

Деснянський район:

парк із водними об’єктами на просп. Романа Шухевича;

парк "Кіото".

Дніпровський район:

парк "Перемога";

сквер на Дарницькій площі;

парк "Аврора";

Труханів острів;

сквер на вул. Юрія Шумського;

сквер у селищі ДВРЗ;

сквер імені Івана Миколайчука.

Оболонський район:

парк "Наталка";

сквер на просп. Степана Бандери;

парк на вул. Бережанській;

сквер на розі просп. Оболонського та вул. Левка Лук’яненка;

мінісквер на пл. Тараса Шевченка.

Печерський район:

сквер імені Марії Заньковецької;

сквер імені Миколи Мозгового.

Подільський район:

сквер на пл. Щекавицькій.

Святошинський район:

сквер імені Василя Стуса;

розв’язка на перехресті просп. Берестейського та Великої Кільцевої дороги.

Солом’янський район:

парк "Відрадний";

парк "Орлятко".

Шевченківський район:

парк "Володимирська гірка";

сквер біля Золотих воріт;

Сирецький парк;

парк на схилах Пейзажної алеї.

Фото: КМДА, Любов Голуб'ятнікова