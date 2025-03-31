Де у Києві милуватися цвітінням сакур та магнолій: список локацій у всіх районах
У Києві почався період цвітіння сакур і магнолій, який триватиме близько двох тижнів, залежно від виду дерева.
Про це повідомили у КМДА.
Найперші вже розквітли в Дніпровському, Деснянському та Оболонському районах. Утім незабаром цвітінням можна буде помилуватися в усіх районах Києва. Окрім ботанічного саду імені академіка Фоміна та Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка, декоративні дерева ростуть у зелених зонах всіх районів столиці.
Побачити сакури можнана цих локаціях:
Голосіївський район:
- сквер на вул. Івана Федорова;
- сквер біля ВДНГ;
- сквер Героїв Маріуполя.
Дарницький район:
- парк Партизанської слави.
Деснянський район:
- сквер на вул. Олександри Екстер;
- парк імені Сержа Лифаря;
- парк "Кіото".
Дніпровський район:
- бульв. Верховної Ради;
- Дарницька площа;
- парк "Перемога".
Оболонський район:
- парк "Наталка";
- сквер на просп. Степана Бандери;
- "Сад Каменів";
- парк "Пуща-Водиця";
- сквер на вул. Олександра Архипенка;
- сквер на вул. Йорданській;
- сквер на вул. Героїв полку "Азов";
- сквер на перетині вул. Героїв Дніпра та просп. Оболонського;
- сквер на вул. Прирічній;
- просп. Маршала Рокоссовського;
- парк на просп. Литовському.
Печерський район:
- Наводницький парк;
- бульв. Липський;
- сквер імені Марії Заньковецької.
Подільський район:
- Куренівський парк;
- сквер біля кінотеатру "Жовтень";
- ландшафтний заказник "Долина річки Коноплянка";
- сквер № 3 на Контрактовій площі.
Святошинський район:
- сквер на бульв. Академіка Вернадського;
- парк "Інтернаціональний";
- парк на вул. Ореста Васкула;
- парк "Гамбурзький";
- парк "Совки".
Солом’янський район:
- парк імені Миколи Зерова;
- парк "Відрадний";
- парк "Супутник";
- парк "Юність";
- парк Захисників України;
- сквер імені Максима Шаповала.
Шевченківський район:
- Майдан Незалежності;
- парк на схилах Пейзажної алеї;
- Сирецький парк;
- Володимирська гірка;
- сквер біля Золотих воріт;
- сквер біля Оперного театру;
- парк імені Тараса Шевченка;
- сквер Верстатобудівний;
- сквер на Михайлівській площі;
- сквер імені Івана Котляревського;
- сквер на Подільському узвозі № 2.
Побачити магнолії можна на цих локаціях:
Голосіївський район:
- Голосіївський парк імені Максима Рильського.
Дарницький район:
- парк Партизанської слави;
- парк Воїнів-інтернаціоналістів.
Деснянський район:
- парк із водними об’єктами на просп. Романа Шухевича;
- парк "Кіото".
Дніпровський район:
- парк "Перемога";
- сквер на Дарницькій площі;
- парк "Аврора";
- Труханів острів;
- сквер на вул. Юрія Шумського;
- сквер у селищі ДВРЗ;
- сквер імені Івана Миколайчука.
Оболонський район:
- парк "Наталка";
- сквер на просп. Степана Бандери;
- парк на вул. Бережанській;
- сквер на розі просп. Оболонського та вул. Левка Лук’яненка;
- мінісквер на пл. Тараса Шевченка.
Печерський район:
- сквер імені Марії Заньковецької;
- сквер імені Миколи Мозгового.
Подільський район:
- сквер на пл. Щекавицькій.
Святошинський район:
- сквер імені Василя Стуса;
- розв’язка на перехресті просп. Берестейського та Великої Кільцевої дороги.
Солом’янський район:
- парк "Відрадний";
- парк "Орлятко".
Шевченківський район:
- парк "Володимирська гірка";
- сквер біля Золотих воріт;
- Сирецький парк;
- парк на схилах Пейзажної алеї.
Фото: КМДА, Любов Голуб'ятнікова