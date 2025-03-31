Де у Києві милуватися цвітінням сакур та магнолій: список локацій у всіх районах

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Валерія Гуржий
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У Києві почався період цвітіння сакур і магнолій, який триватиме близько двох тижнів, залежно від виду дерева.

Про це повідомили у КМДА.

Найперші вже розквітли в Дніпровському, Деснянському та Оболонському районах. Утім незабаром цвітінням можна буде помилуватися в усіх районах Києва. Окрім ботанічного саду імені академіка Фоміна та Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка, декоративні дерева ростуть у зелених зонах всіх районів столиці.

Побачити сакури можнана цих локаціях:

Голосіївський район:

  • сквер на вул. Івана Федорова;
  • сквер біля ВДНГ;
  • сквер Героїв Маріуполя.

Дарницький район:

  • парк Партизанської слави.

Деснянський район:

  • сквер на вул. Олександри Екстер;
  • парк імені Сержа Лифаря;
  • парк "Кіото".

Дніпровський район:

  • бульв. Верховної Ради;
  • Дарницька площа;
  • парк "Перемога".

Оболонський район:

  • парк "Наталка";
  • сквер на просп. Степана Бандери;
  • "Сад Каменів";
  • парк "Пуща-Водиця";
  • сквер на вул. Олександра Архипенка;
  • сквер на вул. Йорданській;
  • сквер на вул. Героїв полку "Азов";
  • сквер на перетині вул. Героїв Дніпра та просп. Оболонського;
  • сквер на вул. Прирічній;
  • просп. Маршала Рокоссовського;
  • парк на просп. Литовському.

Печерський район:

  • Наводницький парк;
  • бульв. Липський;
  • сквер імені Марії Заньковецької.

Подільський район:

  • Куренівський парк;
  • сквер біля кінотеатру "Жовтень";
  • ландшафтний заказник "Долина річки Коноплянка";
  • сквер № 3 на Контрактовій площі.

Святошинський район:

  • сквер на бульв. Академіка Вернадського;
  • парк "Інтернаціональний";
  • парк на вул. Ореста Васкула;
  • парк "Гамбурзький";
  • парк "Совки".

Солом’янський район:

  • парк імені Миколи Зерова;
  • парк "Відрадний";
  • парк "Супутник";
  • парк "Юність";
  • парк Захисників України;
  • сквер імені Максима Шаповала.

Шевченківський район:

  • Майдан Незалежності;
  • парк на схилах Пейзажної алеї;
  • Сирецький парк;
  • Володимирська гірка;
  • сквер біля Золотих воріт;
  • сквер біля Оперного театру;
  • парк імені Тараса Шевченка;
  • сквер Верстатобудівний;
  • сквер на Михайлівській площі;
  • сквер імені Івана Котляревського;
  • сквер на Подільському узвозі № 2.

Побачити магнолії можна на цих локаціях:

Голосіївський район:

  • Голосіївський парк імені Максима Рильського.

Дарницький район:

  • парк Партизанської слави;
  • парк Воїнів-інтернаціоналістів.

Деснянський район:

  • парк із водними об’єктами на просп. Романа Шухевича;
  • парк "Кіото".

Дніпровський район:

  • парк "Перемога";
  • сквер на Дарницькій площі;
  • парк "Аврора";
  • Труханів острів;
  • сквер на вул. Юрія Шумського;
  • сквер у селищі ДВРЗ;
  • сквер імені Івана Миколайчука.

Оболонський район:

  • парк "Наталка";
  • сквер на просп. Степана Бандери;
  • парк на вул. Бережанській;
  • сквер на розі просп. Оболонського та вул. Левка Лук’яненка;
  • мінісквер на пл. Тараса Шевченка.

Печерський район:

  • сквер імені Марії Заньковецької;
  • сквер імені Миколи Мозгового.

Подільський район:

  • сквер на пл. Щекавицькій.

Святошинський район:

  • сквер імені Василя Стуса;
  • розв’язка на перехресті просп. Берестейського та Великої Кільцевої дороги.

Солом’янський район:

  • парк "Відрадний";
  • парк "Орлятко".

Шевченківський район:

  • парк "Володимирська гірка";
  • сквер біля Золотих воріт;
  • Сирецький парк;
  • парк на схилах Пейзажної алеї.

Фото: КМДА, Любов Голуб'ятнікова

А ви будете йти милуватися цвітінням сакур та магнолій?
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Опубліковано: 31 березня 2025
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