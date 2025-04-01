Viber назвав 10 найпопулярніших емодзі серед українців

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Валерія Гуржий
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У лютому Rakuten Viber додав можливість реагувати на повідомлення будь-яким з 3000 емодзі, доступних на смартфонах.

На основі зібраної статистики у компанії назвали 10 найпопулярніших емодзі серед українців. Відкривають рейтинг смайли любові: перші три місця обіймають "усміхнене обличчя з сердечками", "червоне серце" та "обличчя, яке надсилає поцілунок". У сумі за кілька тижнів їх використали понад півтора мільйона разів.

На четвертому місці — смайл, що найчастіше відправляють у знак подяки чи прохання, — "складені руки". Замикають рейтинг знак "100" та "обличчя, яке голосно ридає".

Загалом, 10 найуживаніших смайлів за перші тижні були використані близько 2,5 млн разів.

У Rakuten Viber додали, що компанія не має доступу до особистих та групових чатів і дзвінків – вони захищені наскрізним шифруванням за замовчуванням.

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Опубліковано: 01 квітня 2025
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