На Київщині вже відбудували 70% будівель, пошкоджених під час окупації

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Валерія Гуржий
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На Київщині за три роки відбудовали 70% усіх пошкоджених будівель внаслідок російської окупації. А це 21 тисяча відновлених житлових будинків, шкіл, лікарень, адміністративних та інфраструктурних споруд.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Ще понад 17 тисяч родин на Київщині отримали компенсації за пошкоджене чи зруйноване житло. А перші 600 родин вже цього тижня отримають компенсації для відбудови житла на власній земельній ділянці. Тепер українці, чиї будинки були знищені внаслідок бойових дій, можуть не лише отримати сертифікат на нове житло, а й збудувати нове — на своїй землі.

Окрім того, уряд прийняв рішення про виділення 1,5 млрд грн для завершення вже розпочатих 44 проєктів відновлення на Київщині. Також було перерозподілено 25,1 млн грн для завершення будівництва восьми багатоквартирних будинків проєкту UNITED24.

До того ж з "Фонду відновлення зруйнованого майна та інфраструктури" виділили кошти для завершення реконструкції стадіону "Чемпіон" в Ірпені.

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Опубліковано: 01 квітня 2025
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