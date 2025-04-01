У Полтаві почали демонтовувати пам'ятник на місці відпочинку Петра І

У Полтаві 1 квітня розпочали перший етап демонтажу пам'ятника на місці відпочинку Петра І. З монумента зняли захисне полотно, що дозволило експертам, музейникам та іншим фахівцям розпочати його детальне вивчення.​

Про це повідомляє "Суспільне".

Далі планується будівництво риштувань для подальшого демонтажу. За словами секретарки Полтавської міської ради Катерини Ямщикової, до процесу залучили архітекторів, реставраторів та всіх необхідних фахівців для здійснення цього процесу. Відомо, що з бюджету громади грошей на демонтажні роботи не витрачали.

20 лютого, виконавчий комітет Полтавської міської ради вирішив перенести імперські пам’ятники, зокрема й цей монумент. ​Після демонтажу пам'ятник передадуть на зберігання до музею "Поля Полтавської битви", де його експонуватимуть для відвідувачів.

Пам'ятник на місці відпочинку Петра І встановили 1849 року на перехресті вулиць Спаської та Пилипа Орлика, де, за історичними даними, цар зупинявся після Полтавської битви.

Раніше експертна рада Мінкульту 8 вересня 2022 року рекомендувала демонтувати та прибрати з публічного простору три монументи у Полтаві. Це Монумент Слави у Корпусному парку, пам’ятник на місці відпочинку Петра I, а ще – захисникам Полтави і коменданту фортеці Олексію Келіну. Для того аби їх прибрати з державних реєстрів пам'яток місцева влада підготувала облікову документацію і направила її до Мінкульту.

31 січня цього року Мінкульт ухвалив рішення про виключення 15 об’єктів культурної спадщини Полтави з Державного реєстру нерухомих пам’яток України, серед яких були і вище перераховані монументи.

Фото: Суспільне Полтава