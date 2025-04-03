Навіщо комунальники поливають газони та кущі під час дощу: у "Київзеленбуд" дали відповідь
Комунальники поливають зелені насаджання під час дощу аби підживити їх добривами.
Про це повідомили у КО "Київзеленбуді".
Там розповіли, що дощова погода – ідеальний час для застосування деяких видів добрив, які потрібно вносити у вологу землю.
Тому, якщо під час або після дощу у парках, скверах, на транспортних розв’язках працюють машини для поливу – це означає, що у бочках розміщені спеціальні добрива, якими підживлюють зелені насадження.
Навесні рослини потребують своєчасного підживлення, адже протягом кількох холодних місяців зелені насадження майже не отримували поживних речовин. А весняне підживлення сприяє розвитку потужної кореневої системи, оптимізує фізичні властивості ґрунту, підтримує здоровий розвиток рослин, підвищує стійкість до різних захворювань та шкідників тощо.