Навіщо комунальники поливають газони та кущі під час дощу: у "Київзеленбуд" дали відповідь

Комунальники поливають зелені насаджання під час дощу аби підживити їх добривами.

Про це повідомили у КО "Київзеленбуді".

Там розповіли, що дощова погода – ідеальний час для застосування деяких видів добрив, які потрібно вносити у вологу землю.

Тому, якщо під час або після дощу у парках, скверах, на транспортних розв’язках працюють машини для поливу – це означає, що у бочках розміщені спеціальні добрива, якими підживлюють зелені насадження.

Навесні рослини потребують своєчасного підживлення, адже протягом кількох холодних місяців зелені насадження майже не отримували поживних речовин. А весняне підживлення сприяє розвитку потужної кореневої системи, оптимізує фізичні властивості ґрунту, підтримує здоровий розвиток рослин, підвищує стійкість до різних захворювань та шкідників тощо.