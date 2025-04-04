На Оболоні у березні демонтували більше 200 МАФів
Березень став абсолютним лідером за кількістю знесених МАФІв – за місяць на Оболоні демонтували більше 200 МАФів.
Про це повідомили у КП "Київблагоустрій".
Що саме демонтували за цей час:
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торговельні павільйони, кіоски та гаражі – 128 штук
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елементи сезонної торгівлі та автолавки – 64 штук
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самовільно встановлені паркани, шлагбауми та запірні пристрої – 23 штук
Фото: КП "Київблагоустрій"
Опубліковано: 04 квітня 2025
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