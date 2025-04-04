На Оболоні у березні демонтували більше 200 МАФів

Березень став абсолютним лідером за кількістю знесених МАФІв – за місяць на Оболоні демонтували більше 200 МАФів.

Про це повідомили у КП "Київблагоустрій".

Що саме демонтували за цей час:

торговельні павільйони, кіоски та гаражі – 128 штук

елементи сезонної торгівлі та автолавки – 64 штук

самовільно встановлені паркани, шлагбауми та запірні пристрої – 23 штук

Фото: КП "Київблагоустрій"