На Оболоні у березні демонтували більше 200 МАФів

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Валерія Гуржий
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Березень став абсолютним лідером за кількістю знесених МАФІв – за місяць на Оболоні демонтували більше 200 МАФів.

Про це повідомили у КП "Київблагоустрій".

Що саме демонтували за цей час:

  • торговельні павільйони, кіоски та гаражі – 128 штук

  • елементи сезонної торгівлі та автолавки – 64 штук

  • самовільно встановлені паркани, шлагбауми та запірні пристрої – 23 штук

Фото: КП "Київблагоустрій"

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Опубліковано: 04 квітня 2025
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