Інтерактивну карту доступності міст запускає Urban Buro: з якого міста почнеться проєкт

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Валерія Гуржий
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Громадська ініціатива Urban Buro розпочала проєкт, метою якого є усунути бар’єри, що ускладнюють пересування людей з інвалідністю, батьків із візочками, літніх людей та інших маломобільних груп населення.

Про це пише Pragmatika.

Наразі головна проблема полягає у тому, що бордюри без з’їздів, вузькі тротуари, відсутність пандусів та нерівне покриття – усе це створює перешкоди для вільного пересування містом. Кожен охочий зможе долучитися до створення цієї карти, поділившись своєю історією про незручності, з якими стикається щодня.

Першим місто реалізації проєкту стала Одеса. У місті вже ініціативна команда архітекторів, інженерів та урбаністів уже провела серію рейдів містом у кріслах колісних, фіксуючи бар’єри на дорогах та тротуарах. Виявлені порушення передаються до міської влади у вигляді офіційних звернень. Такі перевірки триватимуть і надалі.

Для того, щоб долучитися необхідно:

  • знайти ініціативу в соцмережах під назвою "Місто Майбутнього"
  • заповнити форму, вказавши адресу перешкоди та додавши фото
  • ваша інформація з’явиться на інтерактивній карті, яка стане інструментом для змін.

Фото: Urban Buro

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Опубліковано: 04 квітня 2025
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