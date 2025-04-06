У Києві вперше з'явилися шерінгові електровелосипеди

Вперше у Києві зʼявилися шерінгові електровелосипеди, які надає в оренду компанія "Зелектра".

Про це повідомили "Пасажири Києва".

Такі велосипеди можуть приводитись в рух легким обертанням педалей, а електропривід одразу асистує, тож навантаження на ноги мінімальне. Але без обертання педалей драйвером велосипед виключно на електродвигуні не їде.

Тестовий заїзд показав, що ці велосипеди не їдуть швидше 20-21 км/год. Після цієї швидкості асистент вимикається, а велосипед далі навіть педалями розігнати важко.

Ціна: старт - 15 грн, одна хвилина використання - 5 грн. Загалом виходить трішки дорожче, ніж користування електросамокатом, які їздять швидше – 25 км/год.

Фото: "Пасажири Києва"