У Києві вперше з'явилися шерінгові електровелосипеди

712
Валерія Гуржий
share share

Вперше у Києві зʼявилися шерінгові електровелосипеди, які надає в оренду компанія "Зелектра".

Про це повідомили "Пасажири Києва".

Такі велосипеди можуть приводитись в рух легким обертанням педалей, а електропривід одразу асистує, тож навантаження на ноги мінімальне. Але без обертання педалей драйвером велосипед виключно на електродвигуні не їде.

Тестовий заїзд показав, що ці велосипеди не їдуть швидше 20-21 км/год. Після цієї швидкості асистент вимикається, а велосипед далі навіть педалями розігнати важко.

Ціна: старт - 15 грн, одна хвилина використання - 5 грн. Загалом виходить трішки дорожче, ніж користування електросамокатом, які їздять швидше – 25 км/год.

Фото: "Пасажири Києва"

А ви часто їздите на велосипеді?
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 06 квітня 2025
share share
"Укрзалізниця" до Великодня запустить додатковий потяг з Києва до Львова "Укрзалізниця" до Великодня запустить додатковий потяг з Києва до Львова Блогерка з Харкова відтворила рідне місто у грі Sims 4 Блогерка з Харкова відтворила рідне місто у грі Sims 4 Рух метро між станціями "Лісова" та "Дніпро" відновили: роботи завершили достроково Рух метро між станціями "Лісова" та "Дніпро" відновили: роботи завершили достроково 5 рецептів квітня: що готувати з сезонних продуктів 5 рецептів квітня: що готувати з сезонних продуктів
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.