Молоді дуби і смітники зі снарядів: У Запоріжжі створили парк на честь загиблих військових

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Валерія Гуржий
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У Запоріжжі під час толоки у новоствореному "Парку честі" висадили 89 дубів на честь загиблих військових.

Про це повідомили в ГО Razom.ua.

До висадження дерев доєдналися родини загиблих військових, ветерани російсько-української війни, поліцейські, та інші. У парку також встановили лави для відпочинку та виготовили смітники зі снарядів.

Паралельно зі створенням парку запрацював сайт "Меморіал честі" – книга пам’яті всіх загиблих захисників регіону, де всі охочі можуть знайти інформацію про Героїв, які віддали життя за Україну, і на честь яких висаджувались дерева у "Парку честі".

Фото: ГО Razom.ua.

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Опубліковано: 07 квітня 2025
Запорожье
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