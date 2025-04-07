Молоді дуби і смітники зі снарядів: У Запоріжжі створили парк на честь загиблих військових

У Запоріжжі під час толоки у новоствореному "Парку честі" висадили 89 дубів на честь загиблих військових.

Про це повідомили в ГО Razom.ua.

До висадження дерев доєдналися родини загиблих військових, ветерани російсько-української війни, поліцейські, та інші. У парку також встановили лави для відпочинку та виготовили смітники зі снарядів.

Паралельно зі створенням парку запрацював сайт "Меморіал честі" – книга пам’яті всіх загиблих захисників регіону, де всі охочі можуть знайти інформацію про Героїв, які віддали життя за Україну, і на честь яких висаджувались дерева у "Парку честі".

Фото: ГО Razom.ua.