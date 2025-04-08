БЦ Grey Plaza у Києві зруйновано внаслідок обстрілу: напередодні його виставили на продаж за 23 млн доларів

Внаслідок російської атаки 6 квітня знищено БЦ Grey Plaza на проспекті Степана Бандери в Оболонському районі Києва.

Про це повідомили в ДСНС.

Після удару на локації розпочалася пожежа – спалахнули меблевий цех та склад. Також сильні пошкодження отримала 5-поверхова будівля, у якій зруйновано 3 верхні поверхи.

БЦ Grey Plaza до російської атаки

Як писав "Інформатор", бізнес-центр складався з 6 будівель від 2 до 7 поверхів кожна, а його загальна площа становила 33 тисячі квадратів. Тут розташовувався спортклуб, відділення банку, ресторан, кафе та зони відпочинку з мангалами й затишними локаціями.

Цей БЦ на початку лютого цього року виставили на продаж за 23 млн доларів.

Нагадаємо, що російські війська вранці 6 квітня запустили по території України шість балістичних ракет. Одну Повітряним силам вдалось збити, інші — атакували Київ та область.

Фото: ДСНС Києва, БЦ Grey Plaza