Мінкульт погодив будівництво багатоповерхівки біля модерністського кварталу Ужгорода: що з цим не так

У Мінкульті не побачили порушень законодавства про охорону культурної спадщини під час зведення 16-поверхівки на Студентській набережній в Ужгороді після того, як містяни зібрали близько 2,5 тисячі підписів проти будівництва.

Про це пише Zaxid.net.

Йдеться про будівництво житлового будинку, заввишки 47 метрів. Багатоповерхівка буде розташована поруч з модерністським кварталом Малий Ґалаґов, забудова якого не перевищує 5 поверхів.

Щоб зупинити будівництво, у 2023 році ужгородці підписали колективне звернення до голови Закарпатської ОВА, міського голови Ужгорода та керівника місцевої прокуратури. Звернення передали до Мінкульту.

Упродовж 2024 року в Мінкульті відмовляли у погодженні будівництва багатоповерхівки через невідповідність проєкта містобудівній документації. У міністерстві, зокрема, наголошували на застарілості історико-архітектурного плану Ужгорода, норми якого не відповідають чинному законодавству.

Як розповів автор петиції та керівник "Офісу перетворень" Олександр Ровняк, історико-архітектурний план має "пробоїну", бо в ньому не вистачає речення про обмеження висоти забудови. Це уможливлює будівництво 13-поверхівки, яка висотою дорівнює 16 поверхам на Студентській набережній.

У червні 2024 року робоча група посадовців Ужгородської міськради та Закарпатської ОВА встановила, що через невизначеність в опорному плані гранично допустимої висотності та поверховості, прямих порушень під час зведення багатоповерхівки за 143 м до найближчої пам’ятки місцевого значення не виявлено.

На підставі висновку робочої групи у лютому 2025 року в Мінкульті зазначили, що не бачать у зведенні багатоповерхівки у центрі Ужгорода порушень вимог законодавства про охорону культурної спадщини.

Додається, що багатоповерхівку на ужгородській набережній зводить ТОВ "Поділля-Транс", засновником якої є депутат ужгородської міської ради від "Батьківщини" Віталій Коціпак.

Фото: Zaxid.net